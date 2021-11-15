Тонны килограмм огурцов в теплице и овощи шоковой заморозки. Как заготавливают продукцию в Оршанском районе?

Новости Беларуси. Сельскохозяйственный год у аграриев Беларуси почти завершен, но есть предприятия, где выращивание продукции не ставится на паузу даже зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на севере страны, под Оршей, уборка урожая в самом разгаре. Огурцы нового сезона здесь собирают с октября. Ежедневно специалисты филиала «Тепличный» «Витебскэнерго» с многометровых стеблей снимают по 15 тонн овощей. Кроме этого, горячо сейчас и в цехах шоковой заморозки. Тему продолжит Виктор Пралич.

Температура выше +20 °C. Тепло и светло. Это не прогноз погоды из южной страны, а условия выращивания огурцов в Ореховске Оршанского района. Если понадобится, здесь и туман сядет, и дождь пройдет. Одним словом, все включено.

Виктор Пралич, корреспондент:

Огурец – культура светолюбивая. В освещении растение нуждается до 20 часов в сутки. А потому темнеет в теплицах только в 12 ночи.

Рассвет в 4:00. Этого достаточно, чтобы растения отдохнули. И снова в рост. Огуречные плантации здесь раскинулись на более чем 4 гектарах. У одного овощевода в «подчинении» до 3 000 растений. Подход к каждому индивидуальный.

Ольга Чеплянок, овощевод филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

За неделю мы должны по два раза каждое растение покрутить, по одному разу приспустить немножко и по два раза лист порвать. Успеваем.

Тепличные условия здесь создали и для голландского сорта «мева». Плодоносит он почти четыре месяца. Растение настолько избалованно, что для него закупают специальных насекомых, чтобы боролись с болезнями.

Диана Науменко, управляющая отделением филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

Еженедельно мы выселяем на отделения с огурцами энтомофагов, которые помогают нам в свою очередь бороться с вредными объектами. И на сегодня, благодаря качественным поставкам данного биометода, смогли уйти от применения химических средств защиты, как это было в прошлые годы. За год планируется получить урожайность порядка 80 килограмм с метра квадратного. Это около 3 000 тонн готовой продукции. Это еще одно направление филиала – продукция шоковой заморозки.

Сейчас сезон исключительно овощной. Но современное оборудование может пропустить через себя фрукты, ягоды и даже грибы. При температуре до -37 °C за доли секунды сырье превращается в полуфабрикат.