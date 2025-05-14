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Там подготовили более 6 тыс. служебных собак. Побывали в кинологическом центре Вооружённых Сил

14 мая 2025 08:59
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Там подготовили более 6 тыс. служебных собак. Побывали в кинологическом центре Вооружённых Сил-2

Эти статные красавцы – «бойцы» Кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь. Уникальной учебной воинской части 32 года!

Там подготовили более 6 тыс. служебных собак. Побывали в кинологическом центре Вооружённых Сил-4

Андрей Тисецкий, заместитель начальника по специальной службе Кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:
За это время мы подготовили более 6 тысяч служебных собак и более 2 тысяч специалистов служебного собаководства. Оказывали помощь и другим государствам, готовили собак и специалистов для других силовых структур.

Именно в таких вольерах живут служебные собаки. Всего в Кинологическом центре Вооруженных Сил Республики Беларусь находится более 100 четвероногих бойцов. Среди них лабрадоры, бельгийские, немецкие, восточно-европейские, среднеазиатские и кавказские овчарки.

Андрей Тисецкий:
Основное назначение данной породы – это караульная служба, там, где нужно одной самостоятельно до 12 часов, в ночное время, в снегопад, град нести службу, защищать территорию.

Подробности в видео

# Собаки # Вооруженные силы Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь # Вероника Макаревич

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