Там подготовили более 6 тыс. служебных собак. Побывали в кинологическом центре Вооружённых Сил

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Андрей Тисецкий, заместитель начальника по специальной службе Кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

За это время мы подготовили более 6 тысяч служебных собак и более 2 тысяч специалистов служебного собаководства. Оказывали помощь и другим государствам, готовили собак и специалистов для других силовых структур.

Именно в таких вольерах живут служебные собаки. Всего в Кинологическом центре Вооруженных Сил Республики Беларусь находится более 100 четвероногих бойцов. Среди них лабрадоры, бельгийские, немецкие, восточно-европейские, среднеазиатские и кавказские овчарки.

Андрей Тисецкий:

Основное назначение данной породы – это караульная служба, там, где нужно одной самостоятельно до 12 часов, в ночное время, в снегопад, град нести службу, защищать территорию.