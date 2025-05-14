Колледжи Минской области начнут принимать документы с 15 июня

В Вилейском государственном колледже планируют принять порядка 150 человек. Учреждение располагает всей необходимой базой для теоретического обучения и отработки практических навыков. Мастерские укомплектованы необходимыми тренажерами и техникой. Учащиеся проходят практику на крупных предприятиях региона. А в прошлом году в колледже появилась новая специальность – техник-механик, мастер производственного обучения.

Колледжи Минской области готовятся к вступительной кампании. Прием документов начнется 15 июня. На выбор абитуриентов в центральном регионе – 23 средних специальных учебных заведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Коваленок, директор Вилейского государственного колледжа:

В учреждении обучаются свыше 700 учащихся. В преддверии очередного набора учреждение образования предлагает на сегодняшний день три квалификации по уровню среднего специального образования. Это техник, электрик, автомеханик 5-го разряда. И с прошлого года мы осуществляем прием на такую специальность, как техник-механик, мастер производственного обучения. На уровне профессионально-технического образования набор начнется с 15 июня.

Традиционно самыми востребованными остаются направления, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники. Привлекает абитуриентов также возможность получить за время учебы сразу три категории водительских прав.