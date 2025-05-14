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На границе с Латвией вновь нашли труп иностранца

14 мая 2025 13:35
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Яркая демонстрация бесчеловечной миграционной политики Евросоюза. На границе с Латвией вновь нашли бездыханное тело иностранца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На границе с Латвией вновь нашли труп иностранца-2

Белорусские пограничники обнаружили труп в Верхнедвинском районе. Иностранец находился в спальном мешке вблизи госграницы. На теле погибшего ссадины, царапины и синяки. Прибывшие на место оперативники нашли при погибшем только копию документа на имя гражданина Афганистана. По делу проводится экспертиза. Отметим, это уже второй подобный случай только за май. С января миграционная политика Латвии убила четыре человека, а с 2021 года – 29.

# Граница

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