На границе с Латвией вновь нашли труп иностранца

Белорусские пограничники обнаружили труп в Верхнедвинском районе. Иностранец находился в спальном мешке вблизи госграницы. На теле погибшего ссадины, царапины и синяки. Прибывшие на место оперативники нашли при погибшем только копию документа на имя гражданина Афганистана. По делу проводится экспертиза. Отметим, это уже второй подобный случай только за май. С января миграционная политика Латвии убила четыре человека, а с 2021 года – 29.