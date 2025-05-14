Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира категории 125 в Париже, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Но без борьбы.

В поединке второго круга белоруска, занимающая 99-е место в мировом рейтинге, должна была сыграть с 62-й в топе Катериной Синяковой из Чехии. Однако оппонентка снялась с соревнований, тем самым пропустив вперед нашу теннисистку.

Напомним, на старте турнира Александра в двух сетах была сильнее представительницы Аргентины Марии Карле. За выход в полуфинал Саснович поспорит с победительницей встречи Жюли Белгравер/Солана Сьерра.