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«Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах

19 марта 2024 12:00
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80 лет со дня освобождения узников Озаричского концентрационного лагеря. Сотни людей приехали 19 марта на митинг-реквием в Калинковичский район, к монументу памяти жертвам нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах-1

В марте 1944 года в это место фашисты согнали более 50 тысяч человек. Они стали участниками чудовищного эксперимента: заключенных использовали для создания биологического щита на пути Советской армии. Женщин, детей и стариков заражали сыпным тифом, держали без еды и воды на открытой площадке посреди болота. За 10 дней в таких садистских условиях погибли более 20 тысяч человек.

«Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах-4

Тамара Ловецкая, бывшая малолетняя узница лагеря смерти Озаричи:
Лагерь представлял ужас, и сюда немцы завезли около 50 тысяч человек. Тиф быстро распространялся, большую-большую температуру давал. И люди тысячами лежали прямо на снегу с такой большой температурой. Никакой помощи не было. Это был чистый ад.

«Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах-7

Доказательства преступлений солдат вермахта в Озаричах рассматривались на Нюрнбергском процессе. Пройти все круги ада и вернуться домой смогли около 33 тысяч узников. Жизнь многих из них не была долгой из-за перенесенных болезней и страданий. Память безвинно погибших жертв нацизма почтили минутой молчания, к обновленному мемориалу возложили цветы и венки.

# Великая Отечественная война # общество

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