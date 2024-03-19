«Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах

80 лет со дня освобождения узников Озаричского концентрационного лагеря. Сотни людей приехали 19 марта на митинг-реквием в Калинковичский район, к монументу памяти жертвам нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте 1944 года в это место фашисты согнали более 50 тысяч человек. Они стали участниками чудовищного эксперимента: заключенных использовали для создания биологического щита на пути Советской армии. Женщин, детей и стариков заражали сыпным тифом, держали без еды и воды на открытой площадке посреди болота. За 10 дней в таких садистских условиях погибли более 20 тысяч человек.

Тамара Ловецкая, бывшая малолетняя узница лагеря смерти Озаричи:

Лагерь представлял ужас, и сюда немцы завезли около 50 тысяч человек. Тиф быстро распространялся, большую-большую температуру давал. И люди тысячами лежали прямо на снегу с такой большой температурой. Никакой помощи не было. Это был чистый ад.