Там, где оживает прошлое. Узнали легенды и истории усадьбы Домейко
Это нужно увидеть! Здесь берет начало река Березина, и дух захватывает от васильковых озер и пейзажей. Докшицкий район – настоящий ларец храмов, в программе «Путевка BY» на СТВ. Здесь сохранилось огромное количество церквей и костелов. Богатая история и легенды притягивают туристов.
Тамара Коляго, учитель истории Ситцевской СШ:
Расказваюць легенду такую пра няньку, якая выпусціла з акна палаца маленькае дзіця. Ці то яна заснула, стаміўшыся, ці то які іншы выпадак адбыўся. Гаспадары яе не пашкадавалі. Мясцовыя жыхары распавядалі, што жывую яе закапалі вось у яме.
– А с тех пор нет здесь такого, что приведение витает?
– Пэўна не.
Открываем зимний тур в Ситцах. Можно представить, как через эту барочную браму на каретах приезжали высокие гости. Собирались на званый ужин и, возможно, устраивали балы. Усадьба была построена Бжостовскими, а в 1798-м Ситцы выкупил Тадеуш Домейко, родной дядя Игнатия Домейко – известного геолога, географа, национального героя Чили. Роскошный дворец не пощадили пожары, и хозяева отстроили одноэтажный на 12 комнат с модным классическим портиком. Весь дом утопал в винограде и выглядел очень атмосферно.
Тамара Коляго:
Аляксандр Дамейка быў стрыячны брат Ігнацця Дамейкі. Ён як раз займаў важную чыноўніцкую пасаду пры Расейская імперыі.
– И до какого времени здесь вообще бурлила жизнь?
– У памесці – да 1939 года. Апошні – Вацлаў Дамейка. А гэта Уллян Баравок, які прыглядаў за аранжарэей. Там знаходзіліся экзатычныя па тым часе расліны. Вацлаў Дамейка вельмі любіў, ён фактычна быў батанікам. Ён развадзіў такія вось расліны, клапаціўся пра ўсё гэта. Гэтыя чарвячкі, букашачкі – гэта ўсё былі найдаражэйшыя цацкі для яго. За сцяной вінаграднай быў так званы агарод, цяпліцы. Зразумела, што ўсё было сваё на стол: і памідоры, і агуркі.
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