Там, где оживает прошлое. Узнали легенды и истории усадьбы Домейко

Это нужно увидеть! Здесь берет начало река Березина, и дух захватывает от васильковых озер и пейзажей. Докшицкий район – настоящий ларец храмов, в программе «Путевка BY» на СТВ. Здесь сохранилось огромное количество церквей и костелов. Богатая история и легенды притягивают туристов.

Тамара Коляго, учитель истории Ситцевской СШ:

Расказваюць легенду такую пра няньку, якая выпусціла з акна палаца маленькае дзіця. Ці то яна заснула, стаміўшыся, ці то які іншы выпадак адбыўся. Гаспадары яе не пашкадавалі. Мясцовыя жыхары распавядалі, што жывую яе закапалі вось у яме.

– А с тех пор нет здесь такого, что приведение витает?

– Пэўна не.

Открываем зимний тур в Ситцах. Можно представить, как через эту барочную браму на каретах приезжали высокие гости. Собирались на званый ужин и, возможно, устраивали балы. Усадьба была построена Бжостовскими, а в 1798-м Ситцы выкупил Тадеуш Домейко, родной дядя Игнатия Домейко – известного геолога, географа, национального героя Чили. Роскошный дворец не пощадили пожары, и хозяева отстроили одноэтажный на 12 комнат с модным классическим портиком. Весь дом утопал в винограде и выглядел очень атмосферно.