Талант полководца. Чем прославился Фёдор Толбухин, именем которого названа улица напротив главного входа в Парк Челюскинцев?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Толбухина расположена в Первомайском районе Минска, пересекается с проспектом Независимости прямо напротив центрального входа в парк Челюскинцев. Ее протяженность совсем небольшая – менее километра. Названа она в честь советского военачальника, маршала и Героя Советского Союза Федора Ивановича Толбухина.

Федор Толбухин родился 16 июня 1894 года в деревне Андроники Ярославской губернии в крестьянской семье. После школы переехал в Петербург, где был определен родственниками в коммерческое училище, одно из лучших в стране. Военная карьера Толбухина началась с Первой мировой войны. В декабре 1914-го его призвали в Российскую императорскую армию, а уже в 1917-м он – штабс-капитан, командир батальона, кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава. В течение трех лет Федор Толбухин был участником знаменитого Брусиловского прорыва, прошел весь путь от рядового до уважаемого среди простых солдат офицера. Уже в годы Первой мировой войны проявился его талант полководца. Он понимал природу боя, взаимодействия между солдатами, умел предугадывать замыслы противника, одерживая победы не численностью, а мастерством.

После окончания Первой мировой штабс-капитан Толбухин демобилизовался и вернулся в родные края, в Ярославскую губернию. Там возглавил только что сформированный военкомат, а летом 1919-го подал прошение об отправке в действующую армию. Поступив в распоряжение командования Западного фронта, Толбухин окончил школу штабной службы. В годы Гражданской войны он был сначала помощником начальника штаба, затем начальником штаба 56-й стрелковой дивизии, а затем стал начальником оперативного отдела штаба армии. Толбухин сражался на Западном фронте против белогвардейцев, участвовал в Советско-польской войне и против финнов в Карелии, за что был награжден орденом Красного Знамени.

Начало Великой Отечественной Федор Толбухин встретил в должности начальника штаба Закавказского фронта. Под его руководством была спланирована операция по вводу советских войск в Иран, которая была успешно реализована в августе-сентябре 1941 года. Далее Толбухина назначают начальником штаба Кавказского фронта. Именно он разработал план Керченско-Феодосийской десантной операции. С января по март 1942-го Толбухин – начальник штаба Крымского фронта. А через несколько месяцев его назначают на тыловую должность заместителя командующего войсками Сталинградского военного округа. Уже через месяц немецкие войска развернули наступление на Сталинград. В то время в округе находилась на пополнении 57-я армия, командующим войсками которой в июле 1942 года был назначен Федор Толбухин. В составе Сталинградского фронта армия надежно держала оборону южнее города, а с ноября успешно действовала и в ходе контрнаступления советских войск. О действиях 57-й армии и ее командире позже вспоминали многие военачальники.

Из воспоминаний генерал-лейтенанта Василия Морозова:

С самого начала своих действий по прикрытию Сталинграда с юга и до перехода в наступление 20 ноября 1942 года 57-я армия без шума, спешки, продуманно и организованно вела оборонительные и частные наступательные бои и операции. Мы называли ее армией порядка и организованности и любили ее командование за исключительно внимательное и бережливое отношение к людям, к воинам, в каком бы звании они ни были.

В январе 1943-го Федор Толбухин получает звание генерал-лейтенанта, а в сентябре – генерала армии. Он командовал Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Крымской и другими операциями. В 1944 году, когда войска Красной армии подошли к границе Советского Союза, Толбухин стал маршалом. После Победы, несмотря на диабет, а позднее и рак легких, Федор Иванович продолжал службу в Советской Армии. Он умер 17 октября 1949 года в Москве. Его прах захоронен на Красной площади в Кремлевской стене.