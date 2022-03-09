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«Это была ошибка. Ошибка, которую я больше не допущу». Президент помиловал четырёх женщин из гомельской колонии

09 марта 2022 19:53
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Новости Беларуси. Они просили, и их услышали. В Гомеле 9 марта освободили из колонии четырех женщин, которые были осуждены за различные противоправные деяния, связанные с протестной деятельностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие можно назвать особым актом гуманизма, ведь помиловал их лично Президент Александр Лукашенко своим указом. Свобода стала самым дорогим подарком на 8 Марта.

«Это была ошибка. Ошибка, которую я больше не допущу». Президент помиловал четырёх женщин из гомельской колонии-1

Анастасия Ярошевич, жительница Лиды:
Меня осудили на два года. Здесь я пробыла в общей сложности чуть меньше года. И срок чуть меньше года остался. Мне всего 20 лет, и я понимаю, что у меня еще вся жизнь впереди. Это была ошибка. Ошибка, которую я больше не допущу.

«Это была ошибка. Ошибка, которую я больше не допущу». Президент помиловал четырёх женщин из гомельской колонии-4

Наталья Турова, жительница Бреста:
В этом я, конечно, очень сильно раскаиваюсь. И раскаивалась сразу, потому что это все произошло в состоянии психоэмоциональном. И тогда, конечно, у меня были эмоции, и я не понимала, может быть даже, что я произносила. Очень раскаиваюсь, сожалею, конечно. Прошу прощения у Президента и просила прощения и помилования, когда писала. Я очень ему благодарна, что у нас хороший Президент, гуманный. Поверил мне, что это было не со зла, что я нигде не участвовала, ни в каких мероприятиях противозаконных. Спасибо ему, спасибо администрации колонии, что тоже помогали мне.

Все они искренне раскаялись в содеянном и в ближайшее время встретятся со своими родными и близкими.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Анастасия Ярошевич # Наталья Турова # Фотофакт

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