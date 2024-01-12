Тактический сбор провели в войсках Западного оперативного командования ВС Беларуси

Тактический сбор с командирами батальонов и их заместителями прошел в войсках Западного оперативного командования Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне были те, кто непосредственно отвечает за подготовку солдат и офицеров. С ними провели занятия по тактической, разведывательной, специальной и технической подготовке. Учитывался опыт действий при современных вооруженных конфликтах.

Дмитрий Битный, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Особый акцент мы делаем, это первое, обучению ведению боевых действий в зимних условий. Без сомнения, мы показываем все то новое, что мы увидели из анализа проведения специальной военной операции на территории Украины. Также углубляем знания командиров подразделений, их заместителей по порядку методики обучения военнослужащих.

Также отрабатывалось нестандартное применение техники и вооружения. Проверенные помощники в этом – беспилотные летательные аппараты.