Таксистов с 1 августа будут штрафовать за отсутствие прибора контроля выручки

Новости Беларуси. Поставили на счетчик. С 1 августа дня отсутствие прибора контроля выручки в такси будут наказывать штрафом до 200 базовых.

Средства контроля налоговых органов будут использоваться совместно с таксометрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибор объединит всю информацию о доходах от перевозки пассажиров, что позволит отказаться от ведения книг кассира и хранения контрольных лент.

Нововведение упростит работу и налоговых сотрудников: не отходя от монитора, они смогут выявить тех, кто уклоняется от ежемесячных отчислений в бюджет государства.

Светлана Якутчик, главный государственный налоговый инспектор управления электронных систем контроля реализации товаров Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Возможности системы дают контролирующим органам осуществлять адресно проверки в отношении тех субъектов хозяйствования, которые скрывают выручку, а в отношении законопослушных плательщиков сократить проверки до минимума или, вообще, уйти от них.