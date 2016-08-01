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Таксистов с 1 августа будут штрафовать за отсутствие прибора контроля выручки

01 августа 2016 06:32
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Новости Беларуси. Поставили на счетчик. С 1 августа дня отсутствие прибора контроля выручки в такси будут наказывать штрафом до 200 базовых.

Средства  контроля налоговых органов будут использоваться совместно с таксометрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Прибор объединит  всю информацию о доходах от перевозки пассажиров, что позволит отказаться от ведения книг кассира и  хранения контрольных  лент.   

Нововведение упростит работу и  налоговых сотрудников: не отходя от монитора,  они  смогут выявить тех, кто уклоняется от ежемесячных отчислений в бюджет государства.

Светлана Якутчик, главный государственный налоговый инспектор управления электронных систем контроля реализации товаров Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:   
Возможности системы дают  контролирующим органам осуществлять адресно проверки  в отношении тех субъектов хозяйствования, которые скрывают выручку, а в отношении законопослушных плательщиков сократить проверки до минимума или, вообще, уйти от них.

# общество # Такси Минска

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