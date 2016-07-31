Как отучить население от пристрастия к табаку и почему белорусский Шварцнеггер не курит?

Новости Беларуси. С другой проблемой – тоже гадостью, которую уже не младенцы, а взрослые тянут себе в рот – стремительным распространением электронных сигарет, на неделе разбирались на уровне Президента.

Новинка с пока неясно насколько негативным влиянием на организм человека доступна даже ребенку. Законодательство никак не контролирует распространение этих «сигарет 21-го века на пару». Теперь их планируют приравнять к обычным. А значит, и продавать их будут по тем же самым правилам.

Впрочем, в Беларуси цель – снизить число курящих. Независимо от того, каким способом они вдыхают канцерогены – через дым или пар. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ — о том, что курение — полезная привычка. Для смерти.

Каждые 6-7 секунд один человек, более 5 миллионов ежегодно. Под «сигаретным прицелом» многие органы. В первую очередь, легкие, слизистая и полость рта.

Виктор Кохнюк, заместитель директора по хирургии ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова»:

Для рака легкого, считается, что это причина 85% случаев.

Такова печальная статистика табачной эпидемии. Но зачастую сделать шаг назад бывает так непросто.

В Беларуси курит около 30% жителей: почти каждый третий мужчина и каждая пятая женщина. Проблема? На наделе мы задались этим вопросом. Ведь зачастую дело в нас самих.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Социальная ответственность или безответственность? Дадут ли сигарету несовершеннолетнему подростку? Давайте проверим. В этом эксперименте нам поможет Артем.

Полная экипировка, словно в модных детективах, и начинаем. За почти час эксперимента практически 100% отказов. Разве что...

Артем:

Спасибо.

Прохожий:

Не благодари, в следующий раз не дам.

Ситуация в магазинах оказалась значительно хуже. Артем выглядит действительно взрослым, но как бы то ни было парню 17!

А вот что насчет модных нынче электронных сигарет? Звоним в специализированный магазин. Простой вопрос: «Можно ли сделать такую покупку несовершеннолетнему?» – похоже, поставил нашего собеседника в тупик.

Как раз-таки ужесточить оборот электронных сигарет – одно из предложений скорректированного декрета. Ведь сегодня они законно доступны даже детям. Среди прочего, места для курения сократят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди по-прежнему курят, и одних запретительных мер явно недостаточно. Более того, появляются новые продукты для имитации курения, наносящие не меньший вред здоровью, чем табак. Речь идёт об электронных сигаретах. Мировой опыт и практика показывают, что для достижения результата нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер. Административные ограничения должны органично сочетаться с различного рода стимулами, поощрениями и информационной работой.

А как еще бороться с новым злом – электронными сигаретами? Производители уверяют: изобретение совершенно безвредно. Врачи готовы поспорить. В Дании, Израиле, Канаде, Бразилии, Австралии и Норвегии новинка уже запрещена.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Этот декрет приравнивает реализацию электронных систем курения к реализации табачных изделий. Кроме того, декретом уточняется порядок продажи, уточняются места для курения.

Как уменьшить число курильщиков? В первую очередь все зависит от нас самих. На пятом Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко тоже подчеркнет, что «бороться за здоровый образ жизни надо всем миром».

Тем временем, государство ищет пути борьбы с табачной эпидемией. Так, устрашающие картинки на пачках появились уже во многих странах. Первой на такой шаг решилась Австралия. Примеру уже последовали Ирландия, Великобритания и Франция. А ведь такие рисунки на пачках в жизни нередко оживают.

Курение более 30 лет. Очаг болезни занимает практически четверть здорового легкого. Без хирургической помощи здесь, увы, уже никак. На ранней стадии вероятность спасти такого пациента – 50%. Так говорят врачи, пока сами пациенты вспоминают ту первую, роковую сигарету.

Борис Лысаков:

Поступил учиться. Хотел взрослым показаться.

Стаж его курения – уже 50 лет. Шутка ли? А ведь то, детское баловство переросло в проблемы. А точнее страшный диагноз. С таким полувековым курительным опытом за плечами он представляет, словно отмотал время назад. А на вопрос: «Начал бы курить?» – Борис Васильевич отвечает:

Борис Лысаков:

Задумался бы.

Он с легкостью поднимает штангу и, улыбаясь, говорит: «Разве 100 килограммов – это вес?» Живая легенда, белорусский Шварцнеггер. Михаилу Вербицкому 65, а за его плечами 6 международных стартов и повсюду он чемпион.

Но такие достижения и рекорды даже одна сигарета уж точно перечеркнула бы.

Михаил Вербицкий, многократный чемпион мира и Беларуси по пауэрлифтингу среди ветеранов:

Мне будет 65 лет. И как я выгляжу, и как я поднимаю, вы меня не можете выиграть. Поэтому надо побольше таких людей, которые ведут здоровый образ жизни. Курение, алкоголь – все надо исключать.