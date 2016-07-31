Хорошо ли охраняются рубежи Беларуси? Корреспондент СТВ в качестве эксперимента попытался нелегально пересечь границу

Новости Беларуси. На неделе подведены итоги внезапной проверки работы белорусских стражей границ. Два месяца условные нарушители испытывали на прочность самые разные ее участки и пункты пропуска. Дело непростое — охранять более 3,5 тысяч километров. На это государство ежегодно тратит большие деньги. Преступники тоже не скупятся на технические уловки. Поэтому совершенствование и развитие пограничной системы — процесс, требующий постоянства. Внезапные проверки начались снова. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ решил к ним присоединиться и увидеть все собственными глазами.

Насколько люди в пограничной форме находятся в форме боевой, а сама граница на замке, по поручению Президента внезапно и точечно профессионалы Совбеза проверяли два месяца.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Подготовленные люди в качестве условных нарушителей выходили непосредственно на границу. Пытались выйти и преодолеть эту границу, пункты пропуска пройти, не имея на то должных прав и документов. То есть пытались в таком повседневном режиме прервать работу пограничников.

Не всё, как хотелось бы, но прятать эти результаты от общественности Президент не стал. Это не в привычках Александра Лукашенко. На неделе состоялся по-мужски открытый и честный разговор между главнокомандующим и пограничниками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что мы на уровне Президент в третий раз подходим к этому вопросу, значит есть не просто настороженность, а, скажу откровенно, глубокое неудовлетворение состоянием отдельных направлений в деятельности Госпогранкомитета. Поскольку мы транзитная страна, граница приобретает очень серьезное значение. Вопрос не в том, чтобы поблагодарить или наказать. Отнюдь нет. Вопрос состоит в том, чтобы после этого было лучше на границе. А то, что будет лучше, я в этом не сомневаюсь. Скажу по-мужски: с вами или без вас (вопрос только в этом), но будет лучше. Мы не можем позволить себе содержать такую численность пограничников и иметь проблемы.

Президент и главнокомандующий сам прошёл через погранвойска или, как там говорят, фланги топтал. Чтобы наши пограничники не топтались на месте, а развивалась в ногу со временем Александр Лукашенко, как дозорный, пристально следить за рубежами страны. Поручение главы государства для генералитета и офицеров в зелёных фуражках: не проспать в шапку новые угрозы и вызовы на границе.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Президент и поставил задачу сейчас проанализировать, уточнить, как каждое ведомство в какой степени должно реагировать. Чтобы все комплексно решали задачу, друг друга дополняя.

Как на заставах охраняют первые квадратные метры страны, контролируют в кубической степени: от руководства погрангрупп до комитета, условные нарушители из ОСАНА – пограничного спецназа и даже разведгруппы по инструкциям Совета Безопасности. Эти проверки настолько засекречены, что даже нашей съёмочной группе не разрешили в них участвовать, поэтому мы сами решились на журналистский эксперимент.

Евгений Пустовой, СТВ:

Это белорусско-украинское приграничье, до государственной границы рукой подать. Учитывая ее незащищенность и открытость, это был самый сложный участок. Но из-за проблем в соседнем государстве, к нам могли бы хлынуть оружие, наркотики и незаконные мигранты. Но если верить заверениям людей из высоких кабинетов с большими звездами, то там сейчас все в порядке: граница на замке. Так ли это, мы убедимся на личном опыте. Для этого нам понадобиться GoPro, небольшая камера, и смелый оператор. Ну что, вперед?!

Пробираясь по лесу, было время вспомнить о том, что нам рассказывали сами пограничники. Ещё пару лет назад здесь, на белорусско-украинском участке границы, было полно козьих троп, известных контрабандистам. Чтобы построить контрольно-следовую полосу, вырезали деревья, осушили болота и насыпали дороги.

Евгений Пустовой, СТВ:

Говорят, что на деревьях установлены специальные видеокамеры, а под ногами могут оказаться датчики движения. Но пока вот мы беспрепятственно идем дальше.

При съемках серии репортажей буквально год назад нас уверяли: мобильности пограничников отражается даже в той технике, которую они используют, от квадроциклов для топей до легких вертолётов.

А от этих белорусских «волотов» на колёсах ни один нарушитель не ускользнёт. А новая во всех смыслах высота для пограничников – комплекс «Паук». В его сети попадёт любой низколетящий предмет на таком уровне от земли, которое системы ПВО ещё не видят, а видеокамеры уже не заметят. Но мы с оператором уже где-то полчаса беспрепятственно двигались по лесу.

Евгений Пустовой, СТВ:

Практически мы дошли до государственной границы. Остается меньше километра. Работая по этой теме, я знаю, что эта 2-метроя изгородь устанавливается именно на этом расстоянии от последних рубежей страны. Но мне пограничники рассказывали, что редко какой нарушитель может пересечь эту границу. У нас это, наверное, получается... А нет, не получается.

На заставе «Глыбоцкое» за эти сутки мы оказались уже пятыми «нарушителями». За всеми следили онлайн, а фото контрабандистов такое качественное, что хоть в Инстаграм выкладывай.

Дмитрий Тесля, начальник пограничной заставы:

У нас все видно, как на ладони. То есть даже, можно сказать, и муха не пролетит. Даже вас на подъезде, за 3 километра до данного комплекса, мы уже определили.

За годы суверенитета наша страна значительно модернизировала охрану границы. Изменилась не только эмблема на форме стражей рубежей (вместо «Пограничные войска» – «Пограничная служба»), но и сама форма работы. Вместо колючки вот такая изгородь, а вдоль – невидимая стена современных методов обнаружения нарушителей. Но лучшая система наблюдения – это глаза местного населения. Тогда точно границу можно сберечь как зеницу око.

Эдуард Жуков и нас заметил, как только мы появились в погранзоне. Он сторожил пограничной дружины.

Эдуард Жуков, командир добровольческой дружины:

Чтобы моя семья спокойно спала, мне приходится совместно с пограничниками работать. В любое время суток.

Вообще, на территории Гомельской пограничной группы действует около 15- ти таких добровольческих дружин. В их составе почти 70 человек. Так умело с населением должны работать по всему периметру границы – таково ещё одно поручение Президента.

Дмитрий Уклейко, помощник командира Гомельской пограничной группы:

Само местное население должно помогать пограничникам. И от этого будет зависеть, прежде всего, безопасность их семей. В фильме «Время выбрало нас» говорит офицер: «А что такое Родина?». А другой отвечает: «А это и есть – бабы, дети старики».

Проверка на прочность госграницы Беларуси заканчивается наказанием от штрафа в 10 миллионов неденоминированных рублей до уголовной ответственности. Но нас с оператором за нездоровое журналистское любопытство в изолятор помещать не стали, а лишь провели экскурсию в пограничный вольер.