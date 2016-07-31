Копейки в желудке: что делать, если ваш ребенок проглотил монеты и какие могут быть последствия?

Новости Беларуси. Кто лучше крестьян знает, что копейка рубль бережет? Однако для детей она может представлять серьезную опасность. И тут уж родителям лучше поберечь их от медяков. На неделе медики констатировали, что каждый день к ним привозят около 30 детей, проглотивших монеты.

Статистика поисковых запросов в Интернете говорит, что это не такая уж редкая проблема. Чаще всего то, что не следует брать в рот, тянут малыши до 5-ти лет. Кто в этом виноват и что делать, если ребенок проглотил монету или батарейку, – узнавала корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Новая, красивая она выходит в свет. Рада бы и задержаться в уютном бумажнике, но на ее месте уже звенит мелочь. Дальше – касса, карман, кошелек, снова прилавок. В общем, пошла денежка по рукам, которые роняют, теряют, рвут, пачкают. То есть, пересчитывая сдачу в магазине, остается только догадываться, где и с кем эти деньги были до встречи с вами.

Сергей Голенченко, научный сотрудник кафедры микробиологии БГУ:

Бумажные деньги в особенности, являются источником и могут быть переносчиком множества бактерий – вирусы, яйца гельминтов и грибы, в том числе патогенные.

Белорусские деньги нового образца в обращении всего месяц. С виду – новые, хрустящие, блестящие…

Илона Волынец, СТВ:

Проведем небольшой эксперимент. Возьмем 2 монеты: 1 копейку и 2 рубля. И поместим их в специальный физиологический раствор. И затем мы узнаем, есть ли на наших монетах микробы.

Бактерии, которые были на монетах, теперь в растворе. Вырастут они как минимум через сутки. Тогда их и можно будет увидеть. Итак, чашку с монетными микробами отправляем в термостат. Идеальная температура для них, как и для человека, – 36,7 градусов.

Когда же кадры из мультфильма происходят в реальной жизни, то становится уже не до шуток: испуганный ребенок, за сердце держится бабушка. 3-летняя девочка обмолвилась, что проглотила монету.

Валерия Фунт, психолог:

Все дети, и это закон психологический, познают мир на вкус. Что это значит? Им нужно попробовать. И это норма. Наоборот, если ребенок этого не сделает, считается, что это уже отклонение от нормы.

В республиканский центр детской хирургии каждый день привозят детей, проглотивших монеты. По стране количество таких случаев может доходить до 30-ти за сутки. Коллекция врачей удивит и нумизмата. В желудках маленьких исследователей находят и другие, кажется, невероятные предметы: ключи, флешки, батарейки и даже щипцы для ногтей.

Игорь Севковский, заведующий отделением экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

У нас было несколько случаев проглатывания активных больших батареек, которые, к сожалению, закончились летально. Из оперированных нами 5-ти детей 3-ое скончались.

Олег Паталета, врач-эндоскопист Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Вот результат нахождения инородного тела в пищеводе всего в течение 2-х часов – огромная язвоподобная поверхность, которая занимает практически половину просвета пищевода. В этом месте, скорее всего, сформируется рубец.

Своим «подвигом» не торопится хвастаться сверстникам 9-летний Матвей. Подросток лежал в больнице на обследовании больной ноги. Родители, разумеется, оставили деньги: сын то уже не малыш. Лучшим кошельком оказался желудок. Матвей проглотил сразу 2 монеты и, не успев выписаться из одной больницы, попал в другую.

Наталья Азарко, мама Матвея:

Я сказала: купим копилку и будем туда монеты кидать, чтоб они их вообще не видели.

А это как раз те монеты, которыми пообедал Матвей. А теперь представьте, какая нужна была ювелирная точность, чтобы извлечь их из желудка. Попади монеты в дыхательные пути – спасти ребенка можно было и не успеть. Поэтому если и пробовать копейки на вкус, то только шоколадные. Ведь на обычных еще и армия микробов. Вернемся к нашему эксперименту.

Сергей Голенченко, научный сотрудник кафедры микробиологии БГУ:

Итак, прошло 24 часа. Наши чашки покрылись разнообразными колониями микроорганизмов, которые жили до этого на монете. Всего, приблизительно, 10 тысяч микроорганизмов на 1 монетку получилось.

По словам биологов, это еще не много. Все потому, что живут с монетами белорусы всего месяц. Но это вовсе не значит, что после их использования не нужно мыть руки. Не говоря уже о том, чтобы брать их в рот. А тем временем готов рентгеновский снимок малышки, которая, вероятно, проглотила монету.

Олег Паталета, врач-эндоскопист Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Радостная весть: инородного тела у данного ребенка внутри не обнаружено. Значит, просто надо внимательнее искать в квартире.

Бабушка:

Мы очень рады, что у нас все хорошо!

Бабушка плачет от радости – обошлось! У ребенка по-прежнему шок. Только не все истории заканчиваются так позитивно. Монетные шалости могут стоить здоровья и даже жизни ребенка. Случиться такое может в любой семье, и в ответе будут только родители.