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Такой ветер, что торнадо настоящий: как Брестская и Гродненская область борются с последствиями непогоды

14 июля 2017 17:37
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Новости Беларуси. Юго-запад Беларуси справляется с последствиями непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый сильный водный удар приняла на себя Гродненская область – в Новогрудке за сутки выпала двухнедельная норма осадков.

На несколько часов оставались без электричества почти 200 населенных пунктов. Большинство – в Брестской области.

Петр Бутрим, СТВ:
Юго-запад страны вновь оказался под ударом стихии. Сильнейшие ливни топили улицы в городах, осложняя движение автомобилей, а также вызвали перебои с электроэнергией на периферии.

В одном только Кобринском районе без электричества на полдня остались несколько тысяч человек.

Причиной перебоев в этой деревне стали ветки гнезда аиста. Порывом ветра их сдуло как карточный домик, причем прямо на провода подстанции. Пострадала вся линия. Без света одним махом остались семь населенных пунктов.

Такой ветер, что торнадо настоящий: как Брестская и Гродненская область борются с последствиями непогоды-1

Вера Троцюк, жительница деревни Верхолесье (Кобринский район):
Где-то там вдалеке прогремело – у нас сразу свет вырубили, это точно.

И у нас он только к часикам 11 где-то появился.

Такой ветер, что торнадо настоящий: как Брестская и Гродненская область борются с последствиями непогоды-4

Станислав Ходыницкий, житель деревни Верхолесье (Кобринский район):
Отключаем холодильник, отключаем телевизор, чтоб этого не было. Гидрофор выключаем, мало ли что может быть.

И так за мою жизнь два раза гроза была в доме.

Такой ветер, что торнадо настоящий: как Брестская и Гродненская область борются с последствиями непогоды-7

Наталья Барташевич, заместитель директора школы-сада деревни Хидры (Кобринский район):
Такой ветер, что торнадо настоящий. И стало все крушить и ломать. Град, гром.

И когда вот это все переломало, подняло с корнями, опять солнце и погода.

От грозы и дождя без электричества остались и семь молочно-товарных ферм. За прошедшую неделю в отдельных хозяйствах понесли как никогда большой ущерб.

Такой ветер, что торнадо настоящий: как Брестская и Гродненская область борются с последствиями непогоды-10

Владислав Балабушко, директор сельскохозяйственного предприятия:
Очень сильный ветер, ураган. У нас имеется три телочника с тентовым покрытием.

И вот два зацепил сильный порыв ветра, где снесло полностью укрытие, повреждена стена.

На устранение последствий непогоды были подняты все силы энергетиков, а также МЧС.

Такой ветер, что торнадо настоящий: как Брестская и Гродненская область борются с последствиями непогоды-13

Дмитрий Жук, заместитель главного инженера Кобринских районных электросетей:
Сегодня до обеда мы практически все единичные заявки устранили. На ликвидации аварий работало 10 бригад и порядка семи единиц техники – вышки, буры, кран.

Всего же перебои электроэнергии коснулись 18 деревень и поселков региона.

Петр Бутрим:
В целом стихия затронула районы Брестской, Гродненской и Минской областей. Однако без света жители даже самых отдаленных деревень оставались не больше 5 часов. Работа трансформаторных подстанций была восстановлена в течение дня.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Жук # Пётр Бутрим # Вера Троцюк # Станислав Ходыницкий # Наталья Барташевич # Владислав Балабушко

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