Такой ветер, что торнадо настоящий: как Брестская и Гродненская область борются с последствиями непогоды

Новости Беларуси. Юго-запад Беларуси справляется с последствиями непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый сильный водный удар приняла на себя Гродненская область – в Новогрудке за сутки выпала двухнедельная норма осадков.

На несколько часов оставались без электричества почти 200 населенных пунктов. Большинство – в Брестской области.

Петр Бутрим, СТВ:

Юго-запад страны вновь оказался под ударом стихии. Сильнейшие ливни топили улицы в городах, осложняя движение автомобилей, а также вызвали перебои с электроэнергией на периферии.

В одном только Кобринском районе без электричества на полдня остались несколько тысяч человек.

Причиной перебоев в этой деревне стали ветки гнезда аиста. Порывом ветра их сдуло как карточный домик, причем прямо на провода подстанции. Пострадала вся линия. Без света одним махом остались семь населенных пунктов.