Жизнь, борьба и творчество войны: журналы, оружие и письма как хранители памяти о солдатах

Музей истории Великой Отечественной войны – главный хранитель памяти о военных действиях на территории Беларуси. О той нелегкой борьбе нашего народа сегодня рассказывают 2,5 тысячи экспонатов. Однако известная и доступная каждому экспозиция музея содержит лишь малую часть тех уникальных раритетов, которые сотрудники собирали не одно десятилетие.

Еще в годы Великой Отечественной войны специальные группы из числа партизан начали собирать коллекцию, которая сегодня стала золотым фондом музея. Ее гордость – вот эти уникальные рукописные партизанские журналы. Их издавали сами отряды народных мстителей, причем в единственном экземпляре.

Наталья Филиппович, ведущий научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Каждый журнал – жизнь, борьба и творчество народных мстителей, наших белорусских партизан. Хранили их очень бережно. Когда ситуация складывалась плохо, блокада шла на то или иное партизанское формирование, хранили вместе со штабными документами, прятали в металлических ящиках, заворачивали в какую-то мешковину, прятали в земле, хранили долгое время. И когда уже обстановка складывалась благоприятная, их вынимали и пускали в жизнь.

Сегодня в музее хранится 248 рукописных журналов партизанских отрядов. Эта коллекция уже получила статус историко-культурной ценности. Во многом и благодаря художественному оформлению изданий. Так, например, вот этот журнал партизанской бригады «Пламя» содержит десятки портретов героев, написанных рукой белорусского художника Владимира Суховерхова, который был участником партизанского движения в годы войны.

Еще одна коллекция – самодельное партизанское оружие. В годы Великой Отечественной войны народные мстители придумывали различные уловки по изготовлению боевых пистолетов или пулеметов.

Галина Скоринко, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Это оружие металлическое, тяжелый пистолет-пулемет, но тем не менее в качестве запасных частей использовались водопроводные трубы, другие совершенно простые вещи. И должна отметить, что здесь нет ни одной фрезерованной детали. Это важно, потому что в партизанской отряде точно не было таких станков.

Предметы коллекции музея – это история не только целой страны, но и отдельных семей. Об этом свидетельствуют вот эти письма, которые передала в фонды минчанка Людмила Цявловская. Их писал ее отец-фронтовик своим близким с полей сражений.

Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Оказывается, у Антона Цявловского День рождение 2 июля. В этот день он не получил от родных поздравления, переживал, сетовал на почту. Пишет письмо: «Здоровье мое к настоящему дню хорошее, чувствую себя боеспособным. Мне сегодня хотелось бы услышать об успехах нашей славной Красной армии, что они окружили Минск. Именно в этот день я получу подарок, что наша национальная столица полностью окружена и уничтожены все немецкие звери. Я уверен, что это мое желание может опоздать от моего Дня рождения только на один или два дня. Но оно все равно будет исполнено». Пророческое письмо. 2 июля 1944 года пожелание, а 3 июля Минск был освобожден. Он освобождал Минск, прошел Беларусь, дошел до Польши. К сожалению, 19 августа 1944 года Антон Тявловский погиб.

О том, насколько важна память о тех, кто мужественно сражался за родину, участвовал в освобождении нашей столицы и других белорусских городов, знает и современное поколение. Сегодня внуки героев хранят истории о подвигах своих родственников и земляков. Так, Владислав Карчмит написал рассказ о великом подвиге сапера Михаила Демьяновича Колесникова.

Владислав Карчмит, ученик ГУО «Красненская средняя школа Молодечненского района»:

Михаил Демьянович участвовал в освобождении и разминировании Минска. Его бригада разминировала Дом Правительства, Дом авиации, Дом Красной армии, Оперный театр и тракторный завод. После проведения этих операций на его груди появилась самая дорогая медаль – «За отвагу». Михаил Демьянович рассказывал мне о том, как зашел в Дом Правительства, на четвертый этаж, и увидел там коробки с посылками от жителей Минска, их родственников в Германию. Там они взрывчатки не нашли. Вся взрывчатка была в подвале, ее было очень много. И этого бы хватило, чтобы сравнять Дом Правительства с землей.

Так подвиг героя навсегда останется в истории – на страницах книги. А память о нем – в сердце самого парня, для которого ветеран стал примером отваги и мужества.