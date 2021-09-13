«Такой накал, такое эмоциональное настроение». Автопробег «Символ единства» – в Минской области

Тамара Домашевич, заместитель председателя Любанского райисполкома:

Сегодня мы встречаем первый из районов Минской области, которые встречают республиканский автопробег. Накануне Дня единения Беларуси для нас это очень символично, потому что Любанщина – это центр партизанского движения в годы войны. Мы чтим память наших отцов, наших дедов, надеемся, что наше молодое поколение эту эстафету примет. И сегодня такой накал, такое эмоциональное настроение, потому что мы едины. И для нас этот автопробег – это лишнее доказательство и свидетельство тому, что в Беларуси люди знают свою республику, любят ее и хотят видеть свободной и независимой.