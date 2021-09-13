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«Такой накал, такое эмоциональное настроение». Автопробег «Символ единства» – в Минской области

13 сентября 2021 15:00
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Новости Беларуси. Минская область принимает эстафету республиканского автопробега «Символ единства», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Такой накал, такое эмоциональное настроение». Автопробег «Символ единства» – в Минской области-1

Старт был дан утром 13 сентября в Любанском районе – в мемориальном сквере в честь героев-освободителей нашей родины от немецко-фашистских захватчиков. Участников автопробега местные жители приняли хлебосольно и по традиции передали зерно нового урожая – как символ народного единства.

«Такой накал, такое эмоциональное настроение». Автопробег «Символ единства» – в Минской области-4

Тамара Домашевич, заместитель председателя Любанского райисполкома:
Сегодня мы встречаем первый из районов Минской области, которые встречают республиканский автопробег. Накануне Дня единения Беларуси для нас это очень символично, потому что Любанщина это центр партизанского движения в годы войны. Мы чтим память наших отцов, наших дедов, надеемся, что наше молодое поколение эту эстафету примет. И сегодня такой накал, такое эмоциональное настроение, потому что мы едины. И для нас этот автопробег это лишнее доказательство и свидетельство тому, что в Беларуси люди знают свою республику, любят ее и хотят видеть свободной и независимой.

«Такой накал, такое эмоциональное настроение». Автопробег «Символ единства» – в Минской области-7

Далее по маршруту посещение памятных мест и обелисков в разных районах центрального региона. Финиш запланирован на 15 сентября. Он состоится на Кургане Славы. Марафон проходит по всем регионам страны и объединяет белорусов в рамках Года и Дня народного единства.

# Государственная социальная политика # общество # Тамара Домашевич # Фотофакт

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