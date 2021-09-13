«Оказать населению посильную помощь». Чем занимаются комитеты территориального самоуправления?

Новости Беларуси. Продолжаем знакомить с лауреатами конкурса «Минчанин года». Всего в списке 13 человек. Это представители различных профессий. В том числе председатель коллегиального органа территориального самоуправления при ЖЭУ Заводского района Борис Анатольевич Геращенко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В должности руководителя он около 8 лет. Занимается вопросами благоустройства придомовых территорий, озеленения, сохранности имущества, выслушивает просьбы жителей и стремится помочь каждому.

Борис Геращенко, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 1 ЖЭУ № 6 Заводского района:

Самое важное – оказать населению посильную помощь, то, что мы можем сами. То, что не можем – просим помощи у ЖЭУ или ЖКХ Заводского района. По наиболее сложным вопросам обращаемся в администрацию Заводского района. Знаете, за всю мою бытность председателя КОТОС у меня не было практически вопросов, которые бы пусть не сразу, но не решились.

Останавливаться на достигнутом Борис Анатольевич не собирается. В планах – увековечить память советского танкиста Зиновия Колобанова и назвать улицу города в его честь.