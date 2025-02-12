Новинки медицинской техники! Какими разработками удивляют в Витебске?

Тренды медицинского оборудования в белорусских регионах. Витебское предприятие вышло за рамки производственного назначения и теперь выпускает не только телевизоры, но и то, что востребовано рынком – стерилизатор для растворов, мобильный облучатель и рециркулятор воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что уже поставили в клиники города, а какие проекты пока находятся на стадии разработки, узнавала наш корреспондент Марина Кишкурно.

– На вид просто какой-то гигантский телевизор. Скажите, сколько у него дюймов?

– 75 дюймов диагональ.

– Это самое большое, что вы производите?

– Нет. Самое большое – диагональ 100.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Кажется, я теперь знаю, что хочу на день рождения, закажу такой домой, чтобы смотреть новости телеканала СТВ. Это предприятие в Витебске знают как телезавод. Хотя оно давно вышло за эти рамки. Сегодня здесь производят различное оборудование, бытовую технику, котлы для отопления, электрозарядные станции и многое другое.

Марина Кишкурно:

Не телевизором единым. Витебское предприятие производит новинки для учреждений здравоохранения города, страны и зарубежья. Наш ответ на санкции – полностью импортозамещающая продукция.

Этот паровой стерилизатор с вертикальной загрузкой – одна из новинок на предприятии. Именно такую модель не делает больше ни один завод в Беларуси. Да, производят агрегаты побольше. Но преимущество как раз в мобильности устройства.

Это стерилизатор с объемом камеры 75 литров. Предназначен для стерилизации изделий медицинского назначения. Имеет семь режимов работы. Размер аппарата не влияет на функционал. Пусть агрегат заметно меньше своих предшественников, оснащен при этом всем необходимым. Скоро проверят это на практике. Устройство поставят в клиники Витебска для соответствующих испытаний. Если по итогам тестов специалисты дадут зеленый свет, начнется серийное производство.