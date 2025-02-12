Наш Знак качества стоит на очень прочном фундаменте – заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината по идеологической работе и социальным вопросам:

Мы, безусловно, были убеждены в том, что мы возьмем этот Знак качества, потому что мы делаем нашими руками то, что отличает белорусов от всех остальных. Мы делаем льняные ткани.

Наш профессионализм в этом продиктован 95 годами работы. И впервые мы приступили к такому вопросу, как качество, в далеком 1963 году, когда мы получили тогда от союзного Министерства звание предприятия высокой культуры качества. А в 1967 году, когда был утвержден Знак качества, мы навечно в своих руках сохранили переходящее знамя в области качества ЦК КПСС и ВЦСПС СССР. А в 1982 году 75 % нашей продукции шло с Государственным знаком качества. С ГОСТом выпускала вся продукция, а со Знаком качества – 75 %.

Наши две знаменитые ткачихи, Улахович и Федукович, имели персональный Знак качества. Они выпускали продукцию без контрольных измерительных приборов, которые контролировали всех других. И поэтому наш Знак качества стоит на очень прочном фундаменте.

Что сейчас наш Знак качества и наше постельное белье? Это прежде всего наши корни и традиции. Когда мы заявились с нашим комплектом постельного белья, а у него название очень красивое «Васильки»...