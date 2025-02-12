Каковы главные цели на Год благоустройства в Беларуси? Рассказали в Минприроды

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
2025 год объявлен главой государства Годом благоустройства. Он дает начало, старт пятилетке качества. Уже в настоящее время Министерством природных ресурсов совместно со всеми заинтересованными республиканскими органами госуправления, местными органами власти, общественностью проведена работа по подготовке Республиканского плана Года благоустройства, мероприятия которого направлены на улучшение качества жизни населения, развитие инфраструктуры, наведение порядка на земле и, конечно же, улучшение экологии.
Мероприятия данного плана формировались на основе анализа выполнения плана мероприятий по наведению порядка на земле. Показатели достаточно высокие, но они выполнимы. Так, в частности, в 2025 году запланировано благоустройство населенных пунктов. В рамках благоустройства населенных пунктов будет проведено мероприятие по озеленению. В частности, планируется высадка до 400 тысяч деревьев, 3,5 миллиона цветов в каждой области, обустройство газонов, дорожно-уличной сети, парковок, стоянок, велосипедных дорожек и тому подобное, обустройство контейнеров.
Также будут проведены мероприятия по благоустройству территории сельскохозяйственных объектов, лесного фонда. В частности, на территории лесного фонда будут проведены работы по борьбе с несанкционированными свалками, а также будет обустроено до 90 новых экологических троп.
Татьяна Железнова:
Также будут проведены работы по благоустройству территорий вдоль автомобильных дорог. Будут посажены деревья, свыше 17 тысяч кустарников и деревьев. Для нас это очень важно. В рамках проведенной ранее работы по наведению порядка на земле, например, в Брестской области в 2024 году полностью ликвидированы все места произрастания борщевика Сосновского. А земли, которые освобождаются после этих инвазивных видов, вовлекаются в сельскохозяйственный оборот, в земли лесного фонда и в дальнейшем будут приносить какую-то экономическую выгоду.
Помимо перечисленных мной мероприятий, очень важное внимание будет уделено информационному обеспечению. Каждый желающий гражданин сможет принять участие в проведении субботников, направленных на благоустройство территории, в проведении различных акций, в том числе приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работа скоро начнется, и мы активно приглашаем всех принимать участие в реализации этих мероприятий.