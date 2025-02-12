Каковы главные цели на Год благоустройства в Беларуси? Рассказали в Минприроды

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

2025 год объявлен главой государства Годом благоустройства. Он дает начало, старт пятилетке качества. Уже в настоящее время Министерством природных ресурсов совместно со всеми заинтересованными республиканскими органами госуправления, местными органами власти, общественностью проведена работа по подготовке Республиканского плана Года благоустройства, мероприятия которого направлены на улучшение качества жизни населения, развитие инфраструктуры, наведение порядка на земле и, конечно же, улучшение экологии.

Мероприятия данного плана формировались на основе анализа выполнения плана мероприятий по наведению порядка на земле. Показатели достаточно высокие, но они выполнимы. Так, в частности, в 2025 году запланировано благоустройство населенных пунктов. В рамках благоустройства населенных пунктов будет проведено мероприятие по озеленению. В частности, планируется высадка до 400 тысяч деревьев, 3,5 миллиона цветов в каждой области, обустройство газонов, дорожно-уличной сети, парковок, стоянок, велосипедных дорожек и тому подобное, обустройство контейнеров.

Также будут проведены мероприятия по благоустройству территории сельскохозяйственных объектов, лесного фонда. В частности, на территории лесного фонда будут проведены работы по борьбе с несанкционированными свалками, а также будет обустроено до 90 новых экологических троп.