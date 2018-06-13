«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут

Новости Беларуси. Природа снова напомнила белорусским аграриям о том, что они работают в условиях зоны рискованного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Природа снова напомнила белорусским аграриям о том, что они работают в условиях зоны рискованного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отсутствие осадков на протяжении двух месяцев в ряде регионов страны уже поставило под сомнение виды на урожай зерновых, страдают посевы кормовых культур, недосчитаются в этом году прибыли и садоводы.
Наиболее сложная ситуация в Светлогорском, Рогачевском, Петриковском, Житковичском и Жлобинском районах. В последних двух наблюдалось опасное явление – почвенная засуха.
Галина Леонова, первый заместитель председателя Жлобинского райисполкома:
У нас в мае при норме 56 мм осадков выпало всего лишь 6 мм. Это говорит ни о чем: просто немножко сверху попылило.
Погибло у нас 6 тысяч гектаров по району. С каждым днем ситуация ухудшается. Если неделю назад поля стояли зеленые, то сегодня они уже все желтые.
Пострадавшие от засухи площади активно пересеваются более устойчивыми культурами – просом, пайзой, кукурузой. Государство окажет хозяйствам финансовую поддержку на приобретение топлива и азотных удобрений.