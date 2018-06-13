«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут

Новости Беларуси. Природа снова напомнила белорусским аграриям о том, что они работают в условиях зоны рискованного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отсутствие осадков на протяжении двух месяцев в ряде регионов страны уже поставило под сомнение виды на урожай зерновых, страдают посевы кормовых культур, недосчитаются в этом году прибыли и садоводы. Наиболее сложная ситуация в Светлогорском, Рогачевском, Петриковском, Житковичском и Жлобинском районах. В последних двух наблюдалось опасное явление – почвенная засуха.