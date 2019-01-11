«Такое внимание нам очень важно»: телеведущая СТВ получила награду из рук Президента Беларуси

Новости Беларуси. За высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики в числе награжденных на торжественном приеме по случаю старого Нового года и наша коллега – заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ и ведущая нашего телеканала Ирина Мартьянова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она известная зрителю по ежедневным новостным выпускам, а также как автор 10-серийного фильма о музее Великой Отечественной войны.
Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ:
Я, наверное, не раскрою секрет, если скажу, что сейчас современное телевидение, СМИ переживают не самые простые времена. Речь не только о материальной составляющей, это еще и кадры. Мне кажется, что для нашей телекомпании последний год был очень непростым, очень тяжелым.
Но те люди, которые сейчас работают с нами – наша информационная дирекция и весь коллектив «Столичного телевидения» – это те люди, которые, как мне кажется, любят свою работу. Которые, не смотря на все сложности, остаются и делают свое дело. Профессионально делают свое дело. Поэтому я хочу сказать, что вот такие награды нам очень нужны, и такое внимание нам тоже очень важно.
Я хотела бы весь свой коллектив поздравить с наступившим Новым годом и сказать, что он будет для нас непростой. Пожелать всем нам профессионально отработать 2019-й, потому что это и избирательная кампания, и Европейские игры. Так что всех с праздником!