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Что такое роза «спрей» и зачем букеты сортирует робот: как выращивают цветы в агрокомбинате «Ждановичи»

11 января 2019 15:02
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Среди новых направлений агрокомбината «Ждановичи» – цветоводство, рассказали в программе «Центральный регион». За последние несколько лет оно вышло на новый уровень. Под теплицы здесь отведено более 10 гектаров. Сортовой фонд постоянно расширяется, только в «Богатырёво» выращивают 22 вида роз.

Что такое роза «спрей» и зачем букеты сортирует робот: как выращивают цветы в агрокомбинате «Ждановичи»-1

Что такое роза «спрей» и зачем букеты сортирует робот: как выращивают цветы в агрокомбинате «Ждановичи»-3

Надежда Рубан, начальник цеха защищённого грунта «Богатырево»:
В этом году мы выращиваем 22 сорта роз. Разноцветные, на любой вкус. Жёлтые, белые, большую часть у нас, конечно, занимает, бордовая роза. Также у нас есть двухцветные розы – это Джумилия и Миранда. В этом году мы также посадили розу «спрей», которая вместо одного бутончика даёт несколько мелких – такая красивая кустовая роза.

Что такое роза «спрей» и зачем букеты сортирует робот: как выращивают цветы в агрокомбинате «Ждановичи»-6

На 2,2 гектарах высажено у нас 164 куста. За год мы можем резать больше 4-5 миллионов. Розы у нас выращиваются под досвечиванием. Обязательно – капельный полив. Выращиваем на минеральной вате. Подаем все необходимые микро- и макроэлементы. Розу мы выращиваем на биологической защите растений, что даёт более красивый куст. Розу режем мы каждодневно.

Что такое роза «спрей» и зачем букеты сортирует робот: как выращивают цветы в агрокомбинате «Ждановичи»-9

Работают у нас 18 человек. За каждым закреплён свой участок, свой сорт. Прежде чем срезать розу, мы смотрим на её раскрытие, то есть непосредственно на состояние цветка. После сразу её ставим в ванную, которая напитана хлоридом.

Что такое роза «спрей» и зачем букеты сортирует робот: как выращивают цветы в агрокомбинате «Ждановичи»-12

Что такое роза «спрей» и зачем букеты сортирует робот: как выращивают цветы в агрокомбинате «Ждановичи»-14

Гордость цветочной отрасли комбината линия сортировки роз. Кстати, единственная в стране. На остальных производствах до сих пор это делают вручную. После того, как букеты собраны, они ждут своего часа в холодильных камерах, а после – отправляются на прилавки. Причём цветочное настроение местные розы способны дарить до двух недель.

Что такое роза «спрей» и зачем букеты сортирует робот: как выращивают цветы в агрокомбинате «Ждановичи»-17

# Фермеры в Беларуси # общество # Надежда Рубан

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