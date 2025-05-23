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В Польше фермеры провели манифестацию против аграрной политики Евросоюза

23 мая 2025 13:47
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Громкие лозунги, плакаты и сельхозтехника на улицах. Польские фермеры вновь вышли на протесты против аграрной политики Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше фермеры провели манифестацию против аграрной политики Евросоюза-2

В Щецине аграрии проехали по городу на тракторах, осыпая оскорблениями еврочиновников из Брюсселя. Митингующие требовали введения пошлин на украинское зерно и прекращения действия соглашения между Европейским союзом и Южной Америкой. По их мнению, либерализация торговли со странами МЕРКОСУР и поток некачественной украинской продукции угрожают здоровью потребителей и могут привести к кризису в продовольственном секторе.

# Акции протеста # Новости Польши

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