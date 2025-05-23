В Польше фермеры провели манифестацию против аграрной политики Евросоюза

Громкие лозунги, плакаты и сельхозтехника на улицах. Польские фермеры вновь вышли на протесты против аграрной политики Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Щецине аграрии проехали по городу на тракторах, осыпая оскорблениями еврочиновников из Брюсселя. Митингующие требовали введения пошлин на украинское зерно и прекращения действия соглашения между Европейским союзом и Южной Америкой. По их мнению, либерализация торговли со странами МЕРКОСУР и поток некачественной украинской продукции угрожают здоровью потребителей и могут привести к кризису в продовольственном секторе.