Процесс обмена пленными «1000 на 1000» между Москвой и Киевом будет проходить поэтапно

Переговоры о мире дали плоды. Крупнейший обмен пленными между Москвой и Киевом по формуле «1000 на 1000» проходит на границе Беларуси и Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс будет проходить поэтапно, в течение нескольких дней. Так, сегодня 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию, Киеву переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских. Ожидается, что полностью обмен завершится 25 мая.

Напомним, договоренность об освобождении военнослужащих была достигнута на прямых переговорах сторон в Стамбуле. Они прошли 16 мая, впервые после трехлетнего перерыва. Уже ведется подготовка к следующему раунду. Хотя стороны пока не обозначили дату и место предполагаемой встречи, ожидается, что она состоится в ближайшее время. Сейчас Москва усиленно работает над меморандумом, в котором, как ожидается, будут отражены некие предварительные позиции, которых обе страны должны будут достичь при подготовке текста мирного договора.