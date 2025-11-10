Таких символов года вы точно не видели! Директор колледжа создаёт металлические фигуры в стиле стимпанк
Анастасия Макеева, корреспондент:
Сказка в стиле стимпанк, а вы знали, что в Смиловичах есть арт-объекты из металла? Их создает директор местного колледжа вместе с командой учеников. Познакомимся с человеком, для которого креатив и новаторство – уже стиль жизни.
Фантастика или искусство из гаек и шестеренок? Такого китайского гороскопа вы еще не видели. В стальной галерее прописались почти все символы года. Их создатель – белорусский Кулибин.
Артем Кривопуст родом из Логишина. В Смиловичи инженер попал по распределению и прошел путь от мастера производственного обучения до директора колледжа.
Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:
Все это началось с 2017 года. Новый конкурс «ТехноЕлка». И была одна из номинаций – это «Символ года». Директор позвал к себе в кабинет, говорит: надо поучаствовать в конкурсе. Я говорю: я даже рисовать не умею. Один из учащихся говорит: у меня есть бак от мотоцикла «Иж», который похож на тушку петуха – может, с него и начнем. Все символы заняли на республике первое место, кроме одного.
Вот и сейчас у мастерских рождается властелин 2026 года – огненная лошадь. Совсем скоро она предстанет на суд жюри в конкурсе «ТехноЕлка». Над образом пегаса трудятся будущие трактористы-машинисты.
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