Таких символов года вы точно не видели! Директор колледжа создаёт металлические фигуры в стиле стимпанк

Анастасия Макеева, корреспондент: Сказка в стиле стимпанк, а вы знали, что в Смиловичах есть арт-объекты из металла? Их создает директор местного колледжа вместе с командой учеников. Познакомимся с человеком, для которого креатив и новаторство – уже стиль жизни.

Фантастика или искусство из гаек и шестеренок? Такого китайского гороскопа вы еще не видели. В стальной галерее прописались почти все символы года. Их создатель – белорусский Кулибин.

Артем Кривопуст родом из Логишина. В Смиловичи инженер попал по распределению и прошел путь от мастера производственного обучения до директора колледжа.