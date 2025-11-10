В Березинском районе третьи сутки ищут пропавшего подростка

В Березинском районе продолжаются поиски мальчика-подростка, который пропал утром 8 ноября. Всю прошедшую ночь с помощью тепловизоров и фонариков сотрудники милиции, МЧС, поисково-спасательные отряды продолжали исследовать территорию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Введена специальная операция под кодовым названием «Красный щит». Координируют работу из штаба, который расположен в деревне Карбовское. Именно оттуда в субботу, около 10 часов утра подросток, у которого есть проблемы со здоровьем, уехал на велосипеде синего цвета в неизвестном направлении и не вернулся.

Олег Полегошко, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Сейчас мы расширяем зону поиска – полный прочес. Это когда мы местность уже закрываем. Не только дороги, реки, какие-то лесные просеки, а полностью банально до какого-то нахождения мелких предметов. И три километра у нас уже закрыто полным прочесом и мы продолжаем именно расширение.

Пропавшего зовут Максим Зенькович, он живет в Минске. В выходные находился в деревне. В поисковой операции участвуют более 500 человек, которые работают в лесных массивах. Здесь они непроходимые и болотистые. К спасателям присоединилась и съемочная группа СТВ. Надеемся первыми сообщить, что мальчик жив и невредим.