«Аспект, который будет обсуждаться – наука». Беларусь готовится к X Форуму регионов
Новые перспективы сотрудничества в сфере образования, науки и культуры. В Совете Республики обсудили подготовку к X Форуму регионов Беларуси и России. Парламентарии наметили перспективы работы секции гуманитарного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусскую делегацию войдут представители министерств образования и культуры, ученые, руководители вузов, сенаторы и молодые парламентарии. Одна из главенствующих тем – образование. По этой линии осуществляется сотрудничество с 80 регионами России. Уже сейчас заключены более 1 200 договоров, в большинстве своем они касаются межуниверситетского обмена. Перспективы научной и культурной коллаборации также приоритетные темы для обсуждения.
Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Аспект, который будет обсуждаться – наука. Один из приоритетов – это новые научные разработки по микроэлектронике. И, конечно же, вопрос интеграции научных разработок в сферу экономики. В сфере культуры за средства Союзного государства была осуществлена реконструкция Брестской крепости. И наша общая задача – сформировать у молодежи те самые императивы, основанные на нашей общей памяти, что является цементирующей основой нашей дружбы, наших совместных приоритетов.
X Форум регионов пройдет с 26 по 28 июня. В прошлый раз мероприятие проходило в Беларуси, в этот его примет Уфа. Уже определена работа 10 секций.
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