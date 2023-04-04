«Аспект, который будет обсуждаться – наука». Беларусь готовится к X Форуму регионов

Новые перспективы сотрудничества в сфере образования, науки и культуры. В Совете Республики обсудили подготовку к X Форуму регионов Беларуси и России. Парламентарии наметили перспективы работы секции гуманитарного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусскую делегацию войдут представители министерств образования и культуры, ученые, руководители вузов, сенаторы и молодые парламентарии. Одна из главенствующих тем – образование. По этой линии осуществляется сотрудничество с 80 регионами России. Уже сейчас заключены более 1 200 договоров, в большинстве своем они касаются межуниверситетского обмена. Перспективы научной и культурной коллаборации также приоритетные темы для обсуждения.

Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Аспект, который будет обсуждаться – наука. Один из приоритетов – это новые научные разработки по микроэлектронике. И, конечно же, вопрос интеграции научных разработок в сферу экономики. В сфере культуры за средства Союзного государства была осуществлена реконструкция Брестской крепости. И наша общая задача – сформировать у молодежи те самые императивы, основанные на нашей общей памяти, что является цементирующей основой нашей дружбы, наших совместных приоритетов.