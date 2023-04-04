Андрей Кривошеев встретился со студентами БГУИР в рамках «Зачётного разговора»

Новости Беларуси. Открытость, искренность и никаких запретных тем – главные принципы этой диалоговой площадки. «Зачетный разговор» состоялся сегодня, 4 апреля, в университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая мировая война, события 2020 года и ситуация в Украине – студенты без стеснения задавали самые разные вопросы приглашенному спикеру. В качестве эксперта выступил генеральный директор агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев. Темы звучали самые разные. Наряду с горячей повесткой учащихся волновали проблемы быстрого развития нейросетей, субкультур и деполимеризация молодежи. Насыщенная дискуссия длилась более полутора часов.

Андрей Кривошеев, генеральный директор агентства «Минск-Новости»:

Мне все темы показались очень интересными, важными. Если они волнуют нашу молодежь, наше молодежное сообщество, они важны и интересны, потому что завтра они станут мейнстримом. И разработки в области искусственного интеллекта, и этика, связанная с восприятием искусственного интеллекта – это, безусловно, важно. Историческая политика, историческое знание важно. Вовлеченность или невовлеченность молодежи в политику и общественные организации – безусловно важно. Поэтому я приветствую такой формат, как «Зачетный разговор».

Дмитрий Таргонский, студент БГУИР:

Была не просто лекция, а действительно беседа. Кое-где даже дискуссия. И считаю, что такой формат будет крайне полезен, можно доносить большое количество правильной информации в совершенно разных аспектах. Так сказать, вести просвещение молодежи.