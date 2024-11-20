Мусоровоз смешал раздельно собранные отходы и обычный мусор – куда звонить

Мусор – глобальная экологическая проблема, которая в скором времени может стать необратимой. Объемы потребления в обществе с каждым годом растут, вместе с ними растет и количество отходов. Несмотря на то, что часть стран осознает опасность загрязнения бытовыми отходами, предпринимает конкретные шаги по решению данной проблемы, ситуация в мире кардинально не меняется. Мы сортируем мусор по типам сырья, мы реализуем сложнейшие проекты по переработке мусора, и все равно: что же происходит в итоге? В итоге переработка мусора сегодня экономически нецелесообразна, и мы все равно по-прежнему превращаемся в большую помойку. Но опускать руки не стоит, наоборот, закатываем рукава – и за уборку. Главное – отказаться от потребительского формата мышления и стараться меньше потреблять, а больше созидать. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Светлана Мацкевич, главный специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Здесь вообще надо очень четко разграничивать, что конкретно натворил мусоровоз. Если мусоровоз забрал контейнер с раздельно собранными отходами и повез его, все хорошо. Если он смешал раздельно собранные отходы и обычный смешанный мусор – вот этот контейнер наш черный, серый ТКО – вот это грубое нарушение. И что делать в такой ситуации? Обращаться в единую государственную службу 115.

У них есть сайт 115.бел, есть мобильный телефон, есть мобильное приложение 115. Пожалуйста, зафиксируйте, обращайтесь: вот с этим вот нужно бороться. Есть контейнеры отдельно для стекла, бумаги, пластика. В соответствии с правилами запрещено смешивать раздельно собранные отходы. Но с 1 декабря вступают в силу новые технические требования к обращению с отходами. И у нас в стране будет два варианта сбора отходов, раздельного сбора. Первый вариант: когда все вторичные материальные ресурсы – это отходы стекла, пластика, бумаги, металла – будут собираться в единый контейнер. Он будет называться, например, контейнер для вторичных материальных ресурсов. То есть уже становится жильцам проще. И второй контейнер – это контейнер для обычного смешанного мусора ТКО, серый, черный контейнер. Так вот если будут смешивать эти контейнеры – это грубое нарушение, опять же, нужно обращаться в службу 115.