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МВД Беларуси проводит учения в преддверии президентских выборов

20 ноября 2024 17:07
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Особое внимание в дни электоральной кампании – вопросам национальной безопасности. Это главная ценность любого государства. И этот урок мы хорошо усвоили в 2020-м. По итогам тех событий сделаны серьезные выводы. И сегодня Беларусь способна ответить на любые вызовы и угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши правоохранители держат руку на пульсе и не забывают совершенствовать свои навыки.

МВД Беларуси проводит учения в преддверии президентских выборов-2

Состоялся очередной этап командно-штабных учений МВД. Главное – обеспечение охраны общественного порядка в нештатных ситуациях, повышение уровня готовности сотрудников и их взаимодействие с другими службами и подразделениями. Отрабатывались сценарии осложнения оперативной обстановки в ходе электоральной кампании. В частности, блокировка проезжей части, групповые нарушения общественного порядка, задержание участников несанкционированных мероприятий, а также преступников, захвативших транспорт экстренных служб.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я уже сегодня могу сказать, что личный состав готов, заряжен и готов выполнить любую поставленную задачу.

Командно-штабные учения проходят по поручению Президента под эгидой секретариата Совета безопасности с участием субъектов государственной системы реагирования.

# МВД Беларуси # Выборы в Беларуси # Иван Кубраков

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