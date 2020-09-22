«Такие акценты, изюминки надо продолжать». Как украшали цветами Минск ко Дню города

Новости Беларуси. В этом году День города прошел без гуляний, но традиционно Минск преображается к этой дате. Гость программы «Большой город» на СТВ – Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Она рассказала о преображении Минска ко Дню города. Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Поскольку ко Дню рождения всегда хочется сделать какой-то подарок, тем более городу, мы, чтобы появилась какая-то новая изюминка, специально делали заявку на выращивание виолы осенней, и она в этом году появилась на объектах города. Это то растение, которое не боится холода, снега. Оно высажено в августе для того, чтобы до самой поздней зимы радовать своим цветением. Дополнительно на городских объектах у нас в этом году были высажены розы – то, что уже давно мы не применяли, потому что какое-то время был такой вандализм, что они, бедные, не задерживались на объектах, так часто их воровали. Поэтому точечно высаживали, там, где точно есть видеонаблюдение, где можно их сохранить.

И в этом году мы решили, что надо еще такие акценты, изюминки продолжать. На весенний период мы будем продолжать посадку роз на проспекте Независимости – это территория возле цирка. Если мы говорим про новинки, что в этом году мы активно высаживали, в том числе к осени, для осеннего цветения у нас будут канны на всех объектах. Это и в Советском районе на проспекте Независимости, и на территории бульвара Комсомольского. Много многолетних растений высажено было для того, чтобы обновить территории: это парковые территории, сквер у Музкомедии, на территории парка Победы, вдоль улицы Притыцкого. В каждом уголке мы пытались сделать какую-то новую композицию, которая отличается от прошлых лет. В каждом районе – минимум 2-3 цветочные композиции, плюс кустарники с хвойными растениями. С самого начала сезона много было высажено хвойных растений с красиво цветущими кустарниками, и эту традицию мы продолжим как в осенний период этого года, так и весной следующего. 2 миллиона цветов. Какие зеленые композиции могут появиться в Минске в следующем году Екатерина Забенько:

Люди, которые хоть мало-мальски в этом разбираются, наверняка обратили внимание, что появились новые цветы на улицах Минска. Как-то к вам доходят эти отзывы по поводу того, как преображается город? Анжелика Пузанкова:

Обычно мы привыкли получать обращения, что где-то кому-то что-то не нравится, что нужно что-то поправить, что мы что-то недоделываем, недорабатываем. Есть обращения о том, что одному нравится, другому не нравится. В этом году у нас есть и благодарственные письма о том, что высажены розы на проспекте, что это возвращение где-то в 60-70-е годы: раньше на проспекте так красиво и было. Вспоминали о том, что улица Карла Маркса, спуск от Дома офицеров к парку Янки Купалы, когда-то имела такой вид, какой она имеет сегодня. Без подбора каких-то фотографий исторических. Так совпало, что высадили цветочное оформление. Екатерина Забенько:

Какое-то интуитивное возвращение к классике. Анжелика Пузанкова:

Оказалось, когда подняли архивные фотографии, именно в таком виде это было в 54-56-м годах. Екатерина Забенько:

С применением тех же цветов и технологий? Анжелика Пузанкова:

По аналогии. В самом цветочном оформлении. Вид, как оно выглядит, именно конструктив этого, форма цветника – один-в-один. Екатерина Забенько:

Какое-то существенное отличие от предыдущих лет в этом было или просто дополнение какими-то новыми цветами и композициями? Каждый день высаживается 20 тысяч цветов. Один день работника «Минскзеленстроя»