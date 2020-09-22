«Такие акценты, изюминки надо продолжать». Как украшали цветами Минск ко Дню города
Новости Беларуси. В этом году День города прошел без гуляний, но традиционно Минск преображается к этой дате. Гость программы «Большой город» на СТВ – Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Она рассказала о преображении Минска ко Дню города.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Поскольку ко Дню рождения всегда хочется сделать какой-то подарок, тем более городу, мы, чтобы появилась какая-то новая изюминка, специально делали заявку на выращивание виолы осенней, и она в этом году появилась на объектах города. Это то растение, которое не боится холода, снега. Оно высажено в августе для того, чтобы до самой поздней зимы радовать своим цветением.
Дополнительно на городских объектах у нас в этом году были высажены розы – то, что уже давно мы не применяли, потому что какое-то время был такой вандализм, что они, бедные, не задерживались на объектах, так часто их воровали. Поэтому точечно высаживали, там, где точно есть видеонаблюдение, где можно их сохранить.
И в этом году мы решили, что надо еще такие акценты, изюминки продолжать. На весенний период мы будем продолжать посадку роз на проспекте Независимости – это территория возле цирка. Если мы говорим про новинки, что в этом году мы активно высаживали, в том числе к осени, для осеннего цветения у нас будут канны на всех объектах. Это и в Советском районе на проспекте Независимости, и на территории бульвара Комсомольского.
Много многолетних растений высажено было для того, чтобы обновить территории: это парковые территории, сквер у Музкомедии, на территории парка Победы, вдоль улицы Притыцкого. В каждом уголке мы пытались сделать какую-то новую композицию, которая отличается от прошлых лет. В каждом районе – минимум 2-3 цветочные композиции, плюс кустарники с хвойными растениями. С самого начала сезона много было высажено хвойных растений с красиво цветущими кустарниками, и эту традицию мы продолжим как в осенний период этого года, так и весной следующего.
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Екатерина Забенько:
Люди, которые хоть мало-мальски в этом разбираются, наверняка обратили внимание, что появились новые цветы на улицах Минска. Как-то к вам доходят эти отзывы по поводу того, как преображается город?
Анжелика Пузанкова:
Обычно мы привыкли получать обращения, что где-то кому-то что-то не нравится, что нужно что-то поправить, что мы что-то недоделываем, недорабатываем. Есть обращения о том, что одному нравится, другому не нравится.
В этом году у нас есть и благодарственные письма о том, что высажены розы на проспекте, что это возвращение где-то в 60-70-е годы: раньше на проспекте так красиво и было. Вспоминали о том, что улица Карла Маркса, спуск от Дома офицеров к парку Янки Купалы, когда-то имела такой вид, какой она имеет сегодня. Без подбора каких-то фотографий исторических. Так совпало, что высадили цветочное оформление.
Екатерина Забенько:
Какое-то интуитивное возвращение к классике.
Анжелика Пузанкова:
Оказалось, когда подняли архивные фотографии, именно в таком виде это было в 54-56-м годах.
Екатерина Забенько:
С применением тех же цветов и технологий?
Анжелика Пузанкова:
По аналогии. В самом цветочном оформлении. Вид, как оно выглядит, именно конструктив этого, форма цветника – один-в-один.
Екатерина Забенько:
Какое-то существенное отличие от предыдущих лет в этом было или просто дополнение какими-то новыми цветами и композициями?
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Анжелика Пузанкова:
У нас каждый год чем-то отличается. Этот год был юбилейный – 75 лет Великой Победы. Соответственно, было цветочное оформление с тематикой такой важной даты. Если говорить про цветочное наполнение, то мы старались подбирать современные сорта, селекции. Это будет развитие и на территории парков, и в самом городе.
Если мы говорим про кустарники, то это гортензия, которая нравится горожанам. Пишут нам о том, что хотим видеть больше. Идем на встречу, будем высаживать больше. Хотят, чтобы сирени в городе было больше, потому что это и аромат, и украшение объектов. Да, у них цветение только в весенний период, но этот период продолжительный, значит идем навстречу, будем высаживать и сирень.
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Екатерина Забенько:
Знаю, что тренд последнего времени – это многолетники, потому что они гораздо дольше могут радовать глаз минчан.
Анжелика Пузанкова:
Мы стараемся комбинировать, чтобы это были и многолетники, и летники. При создании таких композиций учитываем период цветения. То есть, чтобы это было цветение непрерывное. Начиная с апреля, каждый месяц добавляется какое-то новое цветение. Ирисы отцвели – зацвели другие культуры. В осенний период будут цвести астры и хризантемы. Подбор этих растений на фоне злаковых, пестролистных растений – они друг друга дополняют, подчеркивают. А в случае необходимости добавляем летние цветочные растения, которые цветут круглый сезон.