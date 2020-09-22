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«Такие акценты, изюминки надо продолжать». Как украшали цветами Минск ко Дню города

22 сентября 2020 12:43
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Новости Беларуси. В этом году День города прошел без гуляний, но традиционно Минск преображается к этой дате. Гость программы «Большой город» на СТВ Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Она рассказала о преображении Минска ко Дню города.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Поскольку ко Дню рождения всегда хочется сделать какой-то подарок, тем более городу, мы, чтобы появилась какая-то новая изюминка, специально делали заявку на выращивание виолы осенней, и она в этом году появилась на объектах города. Это то растение, которое не боится холода, снега. Оно высажено в августе для того, чтобы до самой поздней зимы радовать своим цветением.

Дополнительно на городских объектах у нас в этом году были высажены розы то, что уже давно мы не применяли, потому что какое-то время был такой вандализм, что они, бедные, не задерживались на объектах, так часто их воровали. Поэтому точечно высаживали, там, где точно есть видеонаблюдение, где можно их сохранить.

«Такие акценты, изюминки надо продолжать». Как украшали цветами Минск ко Дню города-1

И в этом году мы решили, что надо еще такие акценты, изюминки продолжать. На весенний период мы будем продолжать посадку роз на проспекте Независимости это территория возле цирка. Если мы говорим про новинки, что в этом году мы активно высаживали, в том числе к осени, для осеннего цветения у нас будут канны на всех объектах. Это и в Советском районе на проспекте Независимости, и на территории бульвара Комсомольского.

Много многолетних растений высажено было для того, чтобы обновить территории: это парковые территории, сквер у Музкомедии, на территории парка Победы, вдоль улицы Притыцкого. В каждом уголке мы пытались сделать какую-то новую композицию, которая отличается от прошлых лет. В каждом районе  минимум 2-3 цветочные композиции, плюс кустарники с хвойными растениями. С самого начала сезона много было высажено хвойных растений с красиво цветущими кустарниками, и эту традицию мы продолжим как в осенний период этого года, так и весной следующего.

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Екатерина Забенько:
Люди, которые хоть мало-мальски в этом разбираются, наверняка обратили внимание, что появились новые цветы на улицах Минска. Как-то к вам доходят эти отзывы по поводу того, как преображается город?

Анжелика Пузанкова:
Обычно мы привыкли получать обращения, что где-то кому-то что-то не нравится, что нужно что-то поправить, что мы что-то недоделываем, недорабатываем. Есть обращения о том, что одному нравится, другому не нравится.

В этом году у нас есть и благодарственные письма о том, что высажены розы на проспекте, что это возвращение где-то в 60-70-е годы: раньше на проспекте так красиво и было. Вспоминали о том, что улица Карла Маркса, спуск от Дома офицеров к парку Янки Купалы, когда-то имела такой вид, какой она имеет сегодня. Без подбора каких-то фотографий исторических. Так совпало, что высадили цветочное оформление.

Екатерина Забенько:
Какое-то интуитивное возвращение к классике.

Анжелика Пузанкова:
Оказалось, когда подняли архивные фотографии, именно в таком виде это было в 54-56-м годах.

Екатерина Забенько:
С применением тех же цветов и технологий?

Анжелика Пузанкова:
По аналогии. В самом цветочном оформлении. Вид, как оно выглядит, именно конструктив этого, форма цветника один-в-один.

Екатерина Забенько:
Какое-то существенное отличие от предыдущих лет в этом было или просто дополнение какими-то новыми цветами и композициями?

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«Такие акценты, изюминки надо продолжать». Как украшали цветами Минск ко Дню города-4

Анжелика Пузанкова:
У нас каждый год чем-то отличается. Этот год был юбилейный 75 лет Великой Победы. Соответственно, было цветочное оформление с тематикой такой важной даты. Если говорить про цветочное наполнение, то мы старались подбирать современные сорта, селекции. Это будет развитие и на территории парков, и в самом городе.

Если мы говорим про кустарники, то это гортензия, которая нравится горожанам. Пишут нам о том, что хотим видеть больше. Идем на встречу, будем высаживать больше. Хотят, чтобы сирени в городе было больше, потому что это и аромат, и украшение объектов. Да, у них цветение только в весенний период, но этот период продолжительный, значит идем навстречу, будем высаживать и сирень.

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Екатерина Забенько:
Знаю, что тренд последнего времени это многолетники, потому что они гораздо дольше могут радовать глаз минчан.

Анжелика Пузанкова:
Мы стараемся комбинировать, чтобы это были и многолетники, и летники. При создании таких композиций учитываем период цветения. То есть, чтобы это было цветение непрерывное. Начиная с апреля, каждый месяц добавляется какое-то новое цветение. Ирисы отцвели зацвели другие культуры. В осенний период будут цвести астры и хризантемы. Подбор этих растений на фоне злаковых, пестролистных растений – они друг друга дополняют, подчеркивают. А в случае необходимости добавляем летние цветочные растения, которые цветут круглый сезон.

# День города в Минске # общество # Анжелика Пузанкова # Екатерина Забенько

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