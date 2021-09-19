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Работники леса отмечают профессиональный праздник. Александр Лукашенко направил поздравление в их адрес

19 сентября 2021 11:25
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник 19 сентября отмечают работники леса. Им покрыто более 40 % общей площади Беларуси. И не зря наша страна называется легкими Европы. Впрочем, тут важен не только экологический аспект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники леса отмечают профессиональный праздник. Александр Лукашенко направил поздравление в их адрес-1

Благодаря рациональному использованию и планомерному возобновлению ресурсов в нашей стране развита деревообработка. Модернизированные предприятия отрасли – важный сегмент экономики. И сегодня он демонстрирует рост. К слову, в Беларуси площадь лесного фонда за последние 5 лет выросла на 95 тысяч гектаров.

Работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности страны с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко.

# Государственная лесная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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