Работники леса отмечают профессиональный праздник. Александр Лукашенко направил поздравление в их адрес

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 19 сентября отмечают работники леса. Им покрыто более 40 % общей площади Беларуси. И не зря наша страна называется легкими Европы. Впрочем, тут важен не только экологический аспект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря рациональному использованию и планомерному возобновлению ресурсов в нашей стране развита деревообработка. Модернизированные предприятия отрасли – важный сегмент экономики. И сегодня он демонстрирует рост. К слову, в Беларуси площадь лесного фонда за последние 5 лет выросла на 95 тысяч гектаров.