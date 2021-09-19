Вчера инженер-строитель, а сегодня популярный автор-песенник. Поговорили с белорусским композитором

Новости Беларуси. Каждое субботнее утро, пожалуй, должно начинаться так: со вкусного чая с десертом и, конечно же, под хорошую музыку. Сегодня мы в гостях у Геннадия Парыкина – композитора, автора песен и исполнителя, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Геннадий Парыкин, автор песен, композитор:

Я занимаюсь песенным творчеством. Начал заниматься этим творчеством в 2013 году. Написал одну песню, другую – людям понравилось. Когда набралось песен на альбом. Первый альбом 12 песен. Решил сделать в Дзержинске концерт сольный. Вчера инженер-строитель, а сегодня – популярный автор-песенник. Вместе с руководителем студии «Апрель» Натальей Христофоровой у главного героя нашей программы сложился дуэт. Песня так и называется – «Вместе». Рассказывает о чувствах людей, которые прошли долгий путь.

Геннадий Парыкин:

Когда я написал песню «Вместе», послушал, как Наталья исполняет, предложил попробовать вместе песню спеть.

Наталья Христофорова, руководитель народной студии эстрадной песни «Апрель»:

Я сказала: «Очень, очень нравится, хочу». Правда, дуэт этот исключительно творческий. В реальной жизни Наталья и Геннадий вот уже много лет идут рука об руку со своими самыми дорогими людьми. Они вырастили сыновей и дочерей, теперь в их домах частенько звучит детский смех внуков, а многолетний опыт в счастливых браках помогает рассказать со сцены историю искренне. Наталья Христофорова:

Когда люди живут долго вместе, дорожат чувствами, берегут друг дружку, мне это очень близко. Когда я услышала это в музыке, мне очень понравилось.

Геннадий Парыкин:

У меня супруга серьезно болеет. Собирал малину, у меня есть плантация малины, а она дома. И пошла вот эта песня. Вначале я ее назвал «если бы я только мог». А потом с Натальей приехали в студию записывать, она говорит: «Давай назовем «Вместе». Я отношу себя к старой формации, мне седьмой десяток уже. Я помню, как моя мама с отцом всю жизнь прожили вместе, как они справляли золотую свадьбу. Мы с супругой Валентиной с 1980 года живем вместе. Семья сильна тогда, когда единство в семье, а не когда одному хочется то, а второму другое. Мы всегда вместе работали, строили, она мне во всем помогала. Не боялась взять лопату и раствор помочь мне мешать. Раньше же не было таких миксеров, все лопатой, тяпкой мешали. Я жил в Казахстане. Первый свой дом строил, жить было негде. Тем более я закончил Павлодарский индустриальный институт. Практика у меня была, я брал и строил, фундамент заливал. Я все это знал. Может, навыков не было. Становился, штукатурил. Все лицо было в этом растворе. На творчество Геннадия Парыкина вдохновила Беларусь – родина супруги. Сюда семья с двумя детишками перебралась из Казахстана в далеком 1993-м. И жизнь, и дом пришлось отстраивать заново.

Геннадий Парыкин:

Я полюбил свою Валю, а Валя моя из Воложина, из Вишнево. Познакомились в Казахстане. Ее вывезли туда, меня вывезли туда, чтобы мы там встретились и приехали в Беларусь. В огромном репертуаре автора-песенника, который он накопил за восемь лет, есть композиции на любую тему. Поэтому иногда кажется, что интервью нашему герою проще давать куплетами и стихами. Наталья Христофорова:

Мы взяли с моим коллективом со студией эстрадной песни «Апрель» песню Геннадия «Родина», чтобы ее подготовить и выступить на большом празднике в городе на Дне единства. С большой любовью дети отнеслись к этому.

Геннадий Парыкин:

Там хор, нужно, чтобы мощно было. Наталья Христофорова:

Припев такой, а на самом деле душевная песня про отцовский домик, все традиционно, тепло, душевно. В итоге выходим на страну, которую люблю. Анна Сушкова, корреспондент:

А насколько важно, раз еще и праздник такой совпал (День единства), народу с советских времен поддерживать эту связь? Геннадий Парыкин:

Я родился в Рубцовске в России, вырос в Казахстане, там школа, армия, институт, первая любовь. Все там. А потом приехал в Беларусь. Самое лучшее, что я здесь обрел – я стал неожиданно для себя писать эти песни. Написано уже более 300. Это Беларусь вдохновила. Я влюбился. Когда еще был пацаном, занимался спортом, зал борцовский подметаем и поем: «Касiў Ясь канюшыну». «Песняры» тогда ее пели. Я думал, что Ясь – это я. Я не знал, это имя такое. Так, с шуточной белорусской песни началась любовь к музыке. К слову, и сам автор любит поиронизировать над своими произведениями.

Геннадий Парыкин:

Было две песни, которые дают понять, как все началось. Его величество шансон во мне негаданно проснулся, я чай изволил пить, пардон, и от прозренья поперхнулся. Ни родственники, ни друзья такой расклад не ожидали. Их песня тронула моя, они меня зауважали. А я люблю шансон, его все песни из народа, а я пою шансон друзьям в любое время года. Как признается Геннадий Парыкин, хорошая песня, которая приходит в голову, просто не дает спать. Так и рождаются музыкальные шедевры. Геннадий Парыкин:

Живем от песни к песне. Наталья Христофорова:

Не скромничай, у тебя два концерта впереди. Геннадий Парыкин:

Решили сделать концерт в ДК Дзержинска ко Дню пожилых людей. Я там написал по теме несколько песен для ветеранов. Одна песня так и называется «Ветераны», вторая – «Твой юбилей». Пусть 30, 40, 50, года наполнены любовью. А в 70 и в 60 станем внимательнее к здоровью. У меня много песен: для военных, для сельского хозяйства: «Земля белорусская», «Запах спелых трав», «Дожинки». Наверное, больше 10 наберется. Для школы много написал. На Дне ветеранов много учителей будет – «Первая учительница». С годами дорого все то, что школу нам напоминает, однажды было и прошло, но память все не отпускает. Это мы споем 1 октября. У меня вышел новый музыкальный альбом, 19 песен. Туда вошла песня «Храним как память ордена». Показал в Концертном зале «Минск», мне предложили концерт сделать. 31 октября в День автомобилиста (у меня есть песня «Исповедь дальнобойщика») хороший будет концерт. Постараемся там народ порадовать своими песнями. Наталья Христофорова:

По крайней мере искренностью точно.

Особое отношение у нашего героя к любимой столице. Минску он тоже признался в чувствах – стихами.

Вот только где создаются такие шедевры? Мы заглянули в святую святых композитора-любителя. Геннадий Парыкин:

Это у меня специальная комната, я ее полностью отвел, у меня здесь компьютер, микшер, микрофоны. Я репетирую здесь. Здесь все песни, которые я потихоньку складываю. Целая папка, с 2013 года. Больше 300, наверное. Это все воспоминания. Первый мой диплом – Колтуши, Санкт-Петербург, «Музыка белых ночей», музей шансона, 4-5 июля 2014 год. Это был мой первый выход на сцену. Трясло меня, я спел песню «Не вернувшийся с войны» и «Для нее». Песня о любви. Все стихи и песни только лишь для нее.

А пару лет назад Геннадий Парыкин «засветился» в Останкино на «Поле чудес» белорус представил песню «Дровы». Полистали мы и семейный альбом. Экибастуз – так называется город на западе Павлодарской области, с которого все когда-то начиналось. Правда, тогда будущий инженер даже не подозревал, что жизнь заведет его так далеко от родного дома.

В чем же сила талантливого автора от народа? Кроме творчества и любви – в колоссальной поддержке, которую дают нашему герою его многочисленные поклонники. Ведь взять правильный аккорд – еще полдела, а сказать нужные слова – на вес золота.