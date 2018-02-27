Прямой эфир

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ

27 февраля 2018 01:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как сохранить самобытность маленьких деревень? Под Дрогичином жители одной из таких верят, что это место не исчезнет с карты, пока цела столетняя мельница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-1

  

Такие постройки – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. О символе благополучия и достатка на селе – Петр Бутрим.  

Яўген Жарко, жыхар вёскi Ляснiкi:  
Подъемник был, стоял наверху. Телега подъезжала, зацепляли мешок и лебедкой тащили наверх.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-4

 

Угару – мяшкі са збожжам, уніз – гатовая мука. Усё проста і наладжана. Жорны гэтага аўтэнтычнага млына спыніліся, нібы ў чаканні ветру, больш за паўстагоддзя таму.

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-7

  

Але для мясцовых жыхароў гэта сапраўдны сімвал вёскі, якi павінны застацца i адрадзiцца.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-10

Яўген Жарко:  
Если бы его восстановили, я думаю, что люди возвращались.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-13

  

Яўген Жарко ў суседняй школе быў настаўнікам працоўнага навучання. Упэўнены, і млын гэтаму доказ: сто гадоў таму мясцовыя майстры з дапамогай адных толькі сякеры і гэбля стваралі сапраўдныя цуды. На якія і цяперашняму пакаленню нядрэнна б паглядзець, каб павучыцца.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-16

  

Яўген Жарко:  
Но главное – всё подогнано как. Вы посмотрите, нигде ни щелечки. Основание этой мельницы тоже всё дубовое. Это уже сколько лет простояла.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-19

  

Кажуць, такіх млыноў у Беларусі на сваім першапачатковым месцы засталося толькі два. І гэты на некалькі метраў вышэй за свайго двайника.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-22

  

Пётр Бутрым, СТБ:  
Менавіта такога тыпу млыны былі самымі распаўсюджанымі тут на пачатку мінулага стагоддзя. У адрозненне ад так званых галандскіх, рухомай была не толькі верхавіна, але і аснова. У залежнасці ад напрамку ветру круцілася ўся канструкцыя.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-25

  

Як круцілася жыццё каля млына яшчэ да вайны, так, можа, вакол яго вёска ажыве і сёння? На гэта тут моцна спадзяюцца. Вачыма маленькага хлопца глядзеў на тое, як збожжа ператвараецца ў муку, i Канстанцiн Каўганка. Сёння яму ўжо 85.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-28

  

Канстанцiн Каўганка, жыхар вёскi Ляснiкi:  
У него была палка, этой палкой все мерял. Подойдет, палку положил и показал: тут надо долбать эту дырку.  

Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ-31

  

Сёння пералiчыць млыны можна па пальцах адной рукi. А значыць, i ставіцца да іх неабходна з павагай. Бо менавiта старыя млыны сімвалізуюць дабрабыт у вёсцы.  

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«При температуре около -20ºС не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут»
27 февраля 2018 00:33

«При температуре около -20ºС не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут»

Что изменится на улице Макаенка после ремонта?
26 февраля 2018 22:27

Что изменится на улице Макаенка после ремонта?

Возле станции метро «Уручье» выделят полосу для общественного транспорта
26 февраля 2018 22:25

Возле станции метро «Уручье» выделят полосу для общественного транспорта