Что изменится на улице Макаенка после ремонта?

Новости Беларуси. Улица Макаенка вскоре преобразится. Изменения здесь коснутся как автомобилистов, так и пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Просторную дорогу – водителям, новый тротуар и велодорожки – любителям прогулок на свежем воздухе. К этим планам приступят, как только сойдет снег. На Макаенка не только расширят проезжую часть. На фасадах домов появится оригинальная подсветка. Этот район стремительно развивается, так что здесь создадут максимально комфортные условия как для жителей улицы, так и гостей.