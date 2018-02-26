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Что изменится на улице Макаенка после ремонта?

26 февраля 2018 22:27
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Новости Беларуси. Улица Макаенка вскоре преобразится. Изменения здесь коснутся как автомобилистов, так и пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Просторную дорогу – водителям, новый тротуар и велодорожки – любителям прогулок на свежем воздухе. К этим планам приступят, как только сойдет снег. На Макаенка не только расширят проезжую часть. На фасадах домов появится оригинальная подсветка. Этот район стремительно развивается, так что здесь создадут максимально комфортные условия как для жителей улицы, так и гостей.  

Что изменится на улице Макаенка после ремонта?-1

  

Александра Прокуда, начальник управления архитектуры и строительства администрации Первомайского района:  
Будут посадки кустарников в группах, посадки кустарников в живой изгороди.  

# общество # Улицы Минска # Фотофакт

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