«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки

Новости Беларуси. Элитный кирпичный дом. Казалось бы, в такой спроектированной крепости даже со стаканом у стенки не подслушаешь ни одного эпизода чужого личного сериала жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но нет! Оказывается, у здешних стен есть не то что уши, они отличные проводники потустороннего быта.





Семья Бариновых обосновалась на верхних этажах, у них двухуровневая квартира. И теперь они фигуранты настоящей драмы. Затянувшаяся фаза накала соседских страстей: уже полгода сюда не зарастает милицейская тропа, так реагирует на источник шума сосед снизу. Он снимает квартиру на 4-м этаже по договору.

Вот так у нас теперь выглядит вся мебель – подковали. Но проблема в том, что мы продолжаем ходить.



Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Геннадий Баринов:

Теперь семейство вынуждено практиковать левитацию, ведь даже шаги босиком по паркету 4-летнего ребенка – фактор раздражения для соседа. На подобный шум он вызывал неоднократно милицию. После второго прихода он объявил нам войну. Начались вызовы милиции, что мы шумим в 8 вечера. Шум – это мы смотрим телевизор или ребенок. Мы ему объясняем, что это бытовые шумы.

Лидия Баринова:

Однажды в 11.03 ребенок проснулся. Со второго этажа спустился, сбежал нас поцеловать. Топ-топ на цыпочках. Потому что она уже знала, что бегать нежелательно. Поцеловала папу, маму и назад. Через 7 минут у нас за дверью уже стояла милиция.

Просто стоит человек со стеклянным взглядом и говорит: «Уберите своего ребёнка! Посадите своего ребенка, чтобы не бегал. Нас все устраивает, можете слушать музыку, приглашать друзей, делать ремонт – все, что угодно. Только ребенок пусть не топает». У меня, говорит, есть хорошая идея: вы же можете переселиться на второй этаж, зачем вы нас мучаете?



«Так скакал, что штукатурка обваливалась». Соседи рассказали, как они живут с «подъездным террористом»

«Добрососедские» отношения перешли в эпистолярную стадию. В двустороннем порядке письмо друг на друга идут и в ЖЭС, и в прокуратуру. Но светлый праздник Рождество – время исцелять от зла человеческие души. Наша съемочная группа становится медиатором и пытается примирить две стороны конфликта.

Сергей:

Это не конфликт, а недопонимание произошло. Когда их ребенок бегает, по всей квартире топот раздается.

Проводим эксперимент: просим ребенка сверху пробежаться по квартире в привычном режиме. Сергей:

Представьте: я прихожу с работы в 9 часов вечера и мне приходится постоянно слушать такое.



Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Ну так действительно слышим! Как решить проблему? Сергей:

Я жду хозяйку квартиры, чтобы она ответила. Пока сейчас праздники. Это эффект барабана от подвесного потолка!

Может быть. Геннадий Баринов:

Сергей, вы у нас как Бабайка. Мы вами пугаем ребенка!