Прямой эфир

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки

12 января 2020 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Элитный кирпичный дом. Казалось бы, в такой спроектированной крепости даже со стаканом у стенки не подслушаешь ни одного эпизода чужого личного сериала жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но нет! Оказывается, у здешних стен есть не то что уши, они отличные проводники потустороннего быта.

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -1



Семья Бариновых обосновалась на верхних этажах, у них двухуровневая квартира. И теперь они фигуранты настоящей драмы. Затянувшаяся фаза накала соседских страстей: уже полгода сюда не зарастает милицейская тропа, так реагирует на источник шума сосед снизу. Он снимает квартиру на 4-м этаже по договору.  

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -3

Вот так у нас теперь выглядит вся мебель  подковали. Но проблема в том, что мы продолжаем ходить.

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -6

Геннадий Баринов:
Теперь семейство вынуждено практиковать левитацию, ведь даже шаги босиком по паркету 4-летнего ребенка – фактор раздражения для соседа. На подобный шум он вызывал неоднократно милицию.

После второго прихода он объявил нам войну. Начались вызовы милиции, что мы шумим в 8 вечера. Шум – это мы смотрим телевизор или ребенок. Мы ему объясняем, что это бытовые шумы.

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -9

Лидия Баринова:
Однажды в 11.03 ребенок проснулся. Со второго этажа спустился, сбежал нас поцеловать. Топ-топ на цыпочках. Потому что она уже знала, что бегать нежелательно. Поцеловала папу, маму и назад. Через 7 минут у нас за дверью уже стояла милиция.

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -12

Просто стоит человек со стеклянным взглядом и говорит: «Уберите своего ребёнка! Посадите своего ребенка, чтобы не бегал. Нас все устраивает, можете слушать музыку, приглашать друзей, делать ремонт – все, что угодно. Только ребенок пусть не топает». У меня, говорит, есть хорошая идея: вы же можете переселиться на второй этаж, зачем вы нас мучаете?

«Так скакал, что штукатурка обваливалась». Соседи рассказали, как они живут с «подъездным террористом»

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -15

«Добрососедские» отношения перешли в эпистолярную стадию. В двустороннем порядке письмо друг на друга идут и в ЖЭС, и в прокуратуру. Но светлый праздник Рождество – время исцелять от зла человеческие души. Наша съемочная группа становится медиатором и пытается примирить две стороны конфликта.    

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -18

Сергей:
Это не конфликт, а недопонимание произошло. Когда их ребенок бегает, по всей квартире топот раздается.

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -21

Проводим эксперимент: просим ребенка сверху пробежаться по квартире в привычном режиме.

Сергей:
Представьте: я прихожу с работы в 9 часов вечера и мне приходится постоянно слушать такое.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Ну так действительно слышим! Как решить проблему?

Сергей:
Я жду хозяйку квартиры, чтобы она ответила. Пока сейчас праздники. Это эффект барабана от подвесного потолка!
Может быть.

Геннадий Баринов:
Сергей, вы у нас как Бабайка. Мы вами пугаем ребенка!

«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки -24

Соседи долго рассуждали о сложностях уживания под одной крышей. Обсуждали, когда, кто и где слушал громко музыку и ругался. Но все же пришли к компромиссу и решили жить дружно.

# Соседи # общество # Лидия Баринова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?
12 января 2020 17:20

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Стартуют продажи квартир в доме «Стамбул» в «Минск Мире». Почему именно сейчас выгодней всего купить жильё
12 января 2020 17:12

Стартуют продажи квартир в доме «Стамбул» в «Минск Мире». Почему именно сейчас выгодней всего купить жильё

«Было бы неплохо сюда пробиться». Около 1000 школьников со всей Беларуси посетили компании-резиденты ПВТ
12 января 2020 17:07

«Было бы неплохо сюда пробиться». Около 1000 школьников со всей Беларуси посетили компании-резиденты ПВТ