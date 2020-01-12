Удобные финансовые инструменты и выгодное расположение. Чем привлекательна коммерческая недвижимость в «Маяке Минска»

Новости Беларуси. Залог успешности бизнеса – не только горящие глаза предпринимателя и точное попадание в целевую аудиторию. Не менее важен и фундамент, на котором бизнес будет строиться – помещение, в котором будут открыты магазин, кафе или офис, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если оно красивое, современное, в популярном у посетителей месте, перспективность создания своего дела на такой основе возрастает в разы. Как мечты сделать бизнес-планами: коммерческая недвижимость в «Маяке Минска» – прямой путь к успеху. Это тот случай, когда место определяет успех. Мария руководит проектом создания медицинского центра в новейшем жилом комплексе «Маяк Минска». Спрос на медицинские услуги всегда высокий, а здесь – лучшее место в городе. И новый район. Сейчас подбирают персонал. При этом прием будут вести только высококвалифицированные специалисты.

Мария Ветеорец, руководитель проекта по созданию в «Маяке Минска» медицинского центра:

«Маяк Минска» является одним из новейших микрорайонов нашей столицы. Наша цель была – поддержание проекта «Маяк Минска», поэтому родилась идея создания медицинского центра «Маяк здоровья». Маяк – это ориентир, и наш медицинский центр ориентирован на здоровый образ жизни. Он будет включать в себя полный комплекс диагностических услуг: от первого обращения пациента до рекомендации врача. Площадь центра составит 420 квадратных метров. Открытие уже скоро. Мария Ветеорец:

Наш медицинский центр занимается подбором квалифицированных специалистов. Это будут только врачи высшей и первой категорий. Юлия Семенова – владелец магазина. Ее торговый объект расположен прямо на бульваре Пикассо, на первом этаже стилобата – коммерческая недвижимость здесь на двух уровнях.

Юлия Семенова:

Добираюсь я на лифте. Со временем пришла идея развития собственного бизнеса. Я продала свою машину для первого взноса в этот прекрасный магазин. Это место превзошло все мои ожидания, потому что абсолютно все, что нужно для жизни – кинотеатры, кафе, природа, храм, магазины, твои друзья и близкие, – все, что нужно – рядом. Квартиру в «Маяке Минска» Юлия купила в кредит, когда заканчивала университет – понимала, что надо жить отдельно от родителей. Позже уговорила родителей продать свою квартиру и тоже переехать в «Маяк Минска». Свою коммерческую недвижимость Юлия Семенова сдала в аренду – Татьяна Котова открыла здесь детский магазин.

Татьяна Котова:

Первый раз, когда мы оказались на этой красивой территории, что бросилось в глаза – это большое количество деток. Маленькие детки, колясочки, взрослее дети, подростки. И мы поняли, что здесь должен быть детский магазин. Активно развивается и сфера услуг. В местном кафе растет количество клиентов.

Александра Басова, владелец кафе:

Мы планировали сделать это кафе как альтернативу домашней еде с недорогими ценами. В основном, наш контингент на сегодняшний день – это работники «Променада». Это галерея магазинов, которая сдалась два года назад. Но сейчас очень большой поток и жильцов.

«Маяк Минска» владелице своего бизнеса нравится неограниченным количеством возможностей. По ее словам, за два года в галерее «Променад» открыто более 250 магазинов и создано более 600 рабочих мест. Александра Басова:

Партнерские программы дают возможность, имея небольшую сумму денег, привлекать заемные средства банков и развивать свой бизнес, не вкладывая в аренду. Покупка помещения на сегодняшний день с помощью заемных средств примерно составляет арендную плату за помещение.

Одним из самых привлекательных уголков белорусской столицы для развития бизнеса является многофункциональный комплекс «Маяк Минска». Его строительство практически завершено, большинство квартир уже обрели хозяев. Помещения коммерческого использования в жилых кварталах и зданиях – это тренд современного градостроения.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров компании Dana Holdings:

Проектирование многофункциональных комплексов с помещениями для коммерческого использования в жилых кварталах – это тренд градостроения. Сама коммерческая недвижимость в таких застройках – выгодная инвестиция для бизнеса. Стоимость квадратного метра помещений коммерческого назначения в комплексе «Маяк Минска» за несколько лет возросла более чем в два раза. Вкладывать средства в развивающиеся многофункциональные комплексы разумно и перспективно. Почему «Маяк Минска»? Это современные жилые здания, названные именами известных художников, – с просторными дизайнерскими лобби и бесшумными скоростными лифтами OTIS. Все квартиры – со свободными планировками, панорамным остеклением, с лоджиями, балконами или террасами.

Осью «Маяка Минска» стал красивейший бульвар Пикассо – первая в Минске улица, которая изначально проектировалась как пешеходная. Здесь есть уютные места отдыха, скульптурные композиции. Сейчас ведется интенсивное озеленение всего комплекса – из питомника привезены и высаживаются уже взрослые, высокие деревья, которые уже этой весной зашумят листвой и создадут над дорожками комплекса тенистую прохладу.

В сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо завершается огромной аркой и площадью с мультимедийным фонтаном.

Здесь же – крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс «Дана Молл». Новогодняя елка в главном атриуме «Дана Молл» привлекает тысячи восторженных посетителей.

В комплексе «Маяк Минска» современная школа с бассейном. Под окнами комплекса разбита парковая зона Слепянской водной системы. Аллеи и лавочки вдоль живописного канала – прекрасное место как для отдыха, так и для утренних пробежек.

Вероника Гришкова, корреспондент:

И транспортное сообщение. Станция метро в двух шагах, множество маршрутов общественного транспорта, проспект Независимости, выезд на МКАД и в аэропорт. Продуманы и парковочные места для личного транспорта. Эти факторы, как показывает практика, увеличивают стоимость коммерческих помещений до 20 % при сдаче в аренду и до 40 % – при продаже. Комплекс задал новый ритм городскому пространству. Если раньше минчане называли этот район «Востоком», то теперь чаще говорят: «На Маяке»! Это действительно очень удобный для жизни комплекс. И при этом практически в каждом доме предусмотрены помещения коммерческого использования.

Коммерческих помещений в комплексе «Маяк Минска» осталось немного, но найти подходящий вариант еще возможно. Тем более что застройщик предлагает исключительно удобные финансовые инструменты для покупки. Так, по многочисленным просьбам покупателей Dana Holdings продлила беспроцентную рассрочку до конца января – на прежних условиях и по прежним ценам. В «Маяке Минска» рассрочка предоставляется на срок до 5 лет и распространяется в том числе на коммерческую недвижимость. Приобрести помещения под бизнес можно также одномоментно на собственные или кредитные средства и получить существенную скидку. Можно воспользоваться также выгодными кредитными программами или приобрести помещения в лизинг. В общем, настало время покупать!