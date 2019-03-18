Так рано не начинали несколько лет. Аграрии рассказывают, почему решили начать посевную в начале марта

Новости Беларуси. Пришла весна, так уж не до сна – так обычно говорят аграрии. Снег в 2019 году растаял уже в конце февраля, не дожидаясь марта. Плюс на столбике термометра лучше других заметен в южных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там уже дали отмашку весенне-полевым работам. В них включились все хозяйства Брестской области. А в отдельных даже успели набрать хороший темп. Корреспондент Петр Бутрим отправился в поля за аграриями.

Петр Бутрим, СТВ:

Весенний день год кормит. Середина марта, а в полях уже вовсю орудует техника. Так рано посев на юге Беларуси не начинали уже несколько лет. А как иначе, если земля к зерну уже готова. В этом хозяйстве первым делом подсеяли клевер, затем взялись за ранние яровые культуры – овес и ячмень. Работу в поле ставят на паузу только дожди. И так уже третью неделю подряд.

В данный момент мы высеваем 200 килограмм на гектар. В бункер загружена тонна семян. Этого хватит примерно на час работы сеялки. Важно, чтобы к раннему выходу в поле всё было готово заранее: техника, минеральные удобрения и, главное, люди.

Александр Чехович среди механизаторов самый молодой – ему всего 26, но свое дело знает. Поэтому не отвлекается, ведь фронт работы стал намного шире.

Александр Чехович, механизатор:

Мы работали зимой 8 часов, бывало и 6. А сейчас можем и 12 работать. В основном, поле хорошее, есть заболоченные места. Их оставляем на потом, когда высохнет. Нынешняя весна пришла явно раньше обычного графика. Аграриев в поля, по сути, подтолкнула сама природа. Главный ориентир – состояние почвы.

Леонид Манько, заместитель директора сельхозпредприятия:

Вот, смотрите: взял комок, кинул на землю, она рассыпается. А если рассыпается комок, это говорит о том, что земля спелая. В прошлом году апрельская жара больно ударила по урожайности яровых. Поэтому в этом медлить ни в коем случае нельзя. Леонид Манько:

Надо сеять, не ожидать. Потому что техники у нас не так много, чтобы закрыть быстро, в течение 10 дней. Мы начали и считаем, что это правильно. Все-таки весна пришла и надо ускоряться.

Помимо этого идет и активная подготовка почвы, в том числе внесение органики. Особое внимание в хозяйствах с большим стадом уделяют кормам. Чтобы голодной не осталась ни одна корова, лучше заготовить с запасом.