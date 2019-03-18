Так рано не начинали несколько лет. Аграрии рассказывают, почему решили начать посевную в начале марта
Новости Беларуси. Пришла весна, так уж не до сна – так обычно говорят аграрии. Снег в 2019 году растаял уже в конце февраля, не дожидаясь марта. Плюс на столбике термометра лучше других заметен в южных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там уже дали отмашку весенне-полевым работам. В них включились все хозяйства Брестской области. А в отдельных даже успели набрать хороший темп.
Корреспондент Петр Бутрим отправился в поля за аграриями.
Петр Бутрим, СТВ:
Весенний день год кормит. Середина марта, а в полях уже вовсю орудует техника. Так рано посев на юге Беларуси не начинали уже несколько лет. А как иначе, если земля к зерну уже готова.
В этом хозяйстве первым делом подсеяли клевер, затем взялись за ранние яровые культуры – овес и ячмень. Работу в поле ставят на паузу только дожди. И так уже третью неделю подряд.
В данный момент мы высеваем 200 килограмм на гектар.
В бункер загружена тонна семян. Этого хватит примерно на час работы сеялки. Важно, чтобы к раннему выходу в поле всё было готово заранее: техника, минеральные удобрения и, главное, люди.
Александр Чехович среди механизаторов самый молодой – ему всего 26, но свое дело знает. Поэтому не отвлекается, ведь фронт работы стал намного шире.
Александр Чехович, механизатор:
Мы работали зимой 8 часов, бывало и 6. А сейчас можем и 12 работать. В основном, поле хорошее, есть заболоченные места. Их оставляем на потом, когда высохнет.
Нынешняя весна пришла явно раньше обычного графика. Аграриев в поля, по сути, подтолкнула сама природа. Главный ориентир – состояние почвы.
Леонид Манько, заместитель директора сельхозпредприятия:
Вот, смотрите: взял комок, кинул на землю, она рассыпается. А если рассыпается комок, это говорит о том, что земля спелая.
В прошлом году апрельская жара больно ударила по урожайности яровых. Поэтому в этом медлить ни в коем случае нельзя.
Леонид Манько:
Надо сеять, не ожидать. Потому что техники у нас не так много, чтобы закрыть быстро, в течение 10 дней. Мы начали и считаем, что это правильно. Все-таки весна пришла и надо ускоряться.
Помимо этого идет и активная подготовка почвы, в том числе внесение органики. Особое внимание в хозяйствах с большим стадом уделяют кормам. Чтобы голодной не осталась ни одна корова, лучше заготовить с запасом.
Арсений Скрипель, главный агроном сельхозпредприятия:
Есть, конечно, нюансы – погода. Без этого никуда не денешься и с этим надо смириться. Прикладывать максимум своих усилий, чтобы получить максимальный урожай. Для этого мы здесь работам и стараемся не подвести.
С посевом ранних зерновых в отдельных хозяйствах планируют управиться уже до конца марта. А вообще в весенне-полевые работы активно включились все аграрии на юге Беларуси. Главное, чтобы столь раннее начало в итоге не оказалось фальстартом.