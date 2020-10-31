«Тайные пружины политики-2020». Мнение Григория Азарёнка о белорусской культуре

Григорий Азаренок, СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020». Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Все начинается с души. Разруха, убийства, кровь, развал страны – сначала все это происходит внутри самого человека. Культура и искусство призваны запечатывать в нем первобытного зверя, накладывать табу, возвышать. Но есть другое искусство. Искусство зла. Посмотрите на змагаров на улице: они яростны, злы, напористы, активны. Глаза у них блестят, как у наркоманов. Они выкрикивают матерную брань. Они готовы обрушить запредельный поток злобы на любого, на кого им укажут. Они ненавидят всех, кто думает не так, как они.

Григорий Азаренок:

Они стали такими не случайно, их методично и планово воспитывала современная культура. Постмодернизм. Когда нет правил, когда идеи вымываются, когда высмеивается все возвышенное и прекрасное, когда срываются табу, правила и запреты. «Помогите не дать расколоть коллектив!» Что происходит в Большом театре? Разбирался Григорий Азаренок Свою революцию «беломайданщики» начали с вандализма. Разукрасить и изгадить все вокруг – киоски, остановки, подъезды, лавочки, даже церкви и храмы. Так вымывается стыд, так изменяется сознание. Дальше человек считает возможным выйти на проезжую часть. Следующий шаг – поджечь покрышку. Затем – оскорбить другого. Затем окна Овертона приведут к блокированию железной дороги, теракту и убийству.

Григорий Азаренок:

Белорусская культура никогда не была направлена на разрушение. Начиная с народных сказок и фольклора, она всегда учила мудрости, созиданию, приумножению, возвышению. XX век – век расцвета белорусской культуры. Вчерашние неграмотные крестьяне становились писателями, поэтами, художниками, учеными, инженерами, космонавтами. Открылись сотни вузов, театров, Академия наук, институты. И на вопрос «А хто там ізде?» слово «беларусы» звучало с гордостью. А наши змагары-националисты отвергают свое прошлое. Плюют в него. Топчут его ногами. Отрицают. Они ненавидят его. Слова «совок», «колхоз» для них оскорбительные, символ отсталого, жалкого, тупого. В отличие от них – якобы стильных и прогрессивных.

Григорий Азаренок:

Но наш XX век – это великие произведения, это расцвет белорусского романа, это научные прорывы, это авангардный город будущего Минск. Это подлинная, обретенная в боях независимость. Ваш змагарский прогресс – это отсталая архаика, колониализм, низкопоклонство, комплекс индейца перед белым западным человеком, это отсталость и невежество. Не зря Польша в 20-30-е годы на наших западных землях старалась на корню уничтожить все национальное и белорусское. Но ведь те, кто выходят сейчас на улицы под кураторством польских экстремистов, не знают этого. Они Максима Танка в жизни не читали. Cягоння цымбалы не будуць больш плакаць,

Вясна за сталом загасцiла у нас.

Ад сэрца мы шлём сваё шчырае дзякуй.

Сцягам i байцам i паслаўшаму вас. Это так он встречал Красную армию-освободительницу.

Григорий Азаренок:

Одна из отличительных черт культуры архаичного национализма – враждебная ненависть, в нашем случае к русской культуре. Они хотят вернуться к Конституции 1994 года, в которой нет русского языка как государственного. Но подлинный патриот своей родины знает, почему тот же Максим Танк написал такие строчки: Tы – шчacця, cвaбoды i дpyжбы вяшчyння,

Tы – cвeтлaя пa-нaд зямлёй зapaнiцa,

Tы – шчыpaгa cэpцa жывaя кpынiцa,

Кpыштaльнaя pycкaя мoвa!

Григорий Азаренок:

Наши змагары ненавидят Президента за то, что его волей и при поддержке народа русский язык стал одним из государственных. Но ведь это наш язык. И Пушкин – наш писатель. Чехов, Достоевский, Толстой, Шолохов – это наши гении. А ваша Наталья Арсеньева – жена полицая и коллаборациониста. Ваша – старая конъюнктурщица, жалкая злобная плагиаторша Алексиевич. Жадные до грантов, поездок, попоек, лизоблюдства и внимания честолюбивые беллетристы. У вас нет ничего своего, кроме магазина дешевых и безвкусных сувениров. Песня «Муры», которую вы, истекая восторгом, готовы кричать часами, не ваша. Ее написали еще в середине прошлого века и совсем по другому поводу. Но вам, невероятные, об этом никто не скажет. Ваши хозяева держат вас за идиотов.

Григорий Азаренок:

Духовно и культурно вы нищие. Вы побираетесь по помойкам интернета и питаетесь вонючим ширпотребом. У вас ничего нет. А у нас есть Купала и Колас, Азгур и Бембель, Корш-Саблин и Пташук, Иван Мележ и Иван Шамякин. Он застал разгул и шабаш развала и демократии. И дал потрясающие оценки. «Крычалі «Жыве Беларусь!»… А мне было горка i крыўдна за асляпленне людзей, за ix новую зашоранасць. Гісторыя нічому не навучыла. Не проста здзіўляе – палохае злосць некаторых людзей». «Шабаш былых паліцэйскіх. І рэванш ix. Выказвалі радасць «ад адраджэння». Эмоцый сваіх не стрымалі, не маглі стрымаць; гэта ж такая радасць: пабітыя ў вайне, ганебна ўцекшыя з зямлі сваей, яны дачакаліся сваей перамогі, рэваншу». Про вас ведь написано, змагары. Четверть века назад. Написано великим белорусским писателем и фронтовиком.

Григорий Азаренок:

К счастью, этот шабаш продолжался недолго. К власти пришел человек возрождения, и оно началось. На высшем уровне отреставрированы оперный и Купаловский театры. Братские культуры объединил «Славянский базар». Появилась добрая традиция ежегодного Дня белорусской письменности. Были отреставрированы, открыты, возрождены тысячи храмов. На проспекте Независимости появился «алмаз знаний». И наша культура вновь стала не мелочной, мелкой, злобной, хуторской, а великой и стремящейся вперед. Николай Бурляев: «А надо ли что-то менять? Возможно надо, но без урона для того, что уже завоевано Беларусью» Вначале предвыборной кампании представитель Тихановской случайно оговорился о вашей сущности и глубинной идеологии.

Германия была униженная и оскорбленная, обвешанная контрибуциями и всеми. И пришел такой Гитлер. Вы посмотрите, как он… Куда завел – это другой вопрос. Но как он поднял дух нации!