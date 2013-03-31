Тадэуш Кондрусевич поздравил всех верующих христиан с Пасхой и поделился впечатлениями о новом Папе Римском

Накануне праздника ведущий программы «Неделя» на СТВ встретился с архиепископом, митрополитом Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем. Глава Римско-католической церкви в Беларуси выказал свой взгляд на пост, поделился впечатлениями о новом Папе Римском и рассказал о многом другом.



Мы с вами встречаемся накануне Пасхи, заканчивается Великий Пост. Но для многих это скорее какое-то ограничение, отказ от обычного меню. Что же все-таки лучше - соблюдать пост и ходит в храм, но при этому лукавить в мыслях и поступка, или не соблюдать предписания поста, но при этому быть чистым в помыслах и помогать ближнему?



Тадеуш Кондрусевич:

То и другое нехорошо. Надо и жить по Божьему закону, и, как побуждает к этому костел, во время Великого поста придерживаться поста. Наверное, в католическом костеле пост не такой строгий, как в православной церкви, однако он есть и мы также призываем своих прихожан к тому, чтобы они удерживались от некоторых продуктов, развлечений и так далее. Ибо это время раздумий над страданиями и муками Иисуса Христа.



Я вас слушал и мне пришла в голову мысль, что, наверное, есть какая-то правда в том, что пост заканчивается весной, когда природа расцветает, люди, соскучившиеся по теплу, хотят сменить свой зимний гардероб на что-то более легкое. Что греха таить, наверное, за зиму набрали килограммы - по крайней мере я сужу по себе - и вот для того, чтобы предстать красиво и внешне, и внутренне, может не стоит истязать себя какими-то диетами, занятиями, а может просто соблюдать пост церковный и жить в мире с душой.



Тадеуш Кондрусевич:

Относительно поста, диеты и прочего - каждый себе выбирает. Однако надо смотреть, чтобы эта диета не мешала здоровью человека. Но если мы будем жить согласно учению церкви, будем жить в согласии с Божьим правом и с тем постом, который предлагает костел, то, наверное, ничего страшного не случится с человеком. Может и лишних этих килограммов не будет, человек будет здоров и хорошо будет выглядеть.



Я знаю, что вы ведете здоровый образ жизни - играете в футбол, любите хоккей и, я видел, довольно-таки прилично ездите на велосипеде. К тому же, знаете назначения всяких гаджетов. Скажите, вы пользуетесь Интернетом, социальными сетями? Может быть, чтобы переписываться со своими друзьями или даже с самим папой Римским, с которым вы давно знакомы...



Тадеуш Кондрусевич:

Что касается спорта, то я всегда им занимался - и когда был студентом, и в духовной семинарии. Будучи студентом Ленинградского политехнического института, в футбол играл, в хоккей, на лыжах много ездил и другие виды спорта. Сегодня, наверное, уже не те годы, но временами, если где-то мячик попадет под ногу, могу немного и поиграть. В прошлом году мы проводили впервые Чемпионат Беларуси среди священников. Семинаристы там тоже принимали участие. Я немного там с ними поиграл тоже. Недавно совсем проводили матч между священниками и милицией. Проиграли, но что поделаешь. Теперь велосипед. На велосипеде я много езжу. Мне нравится. Плавать тоже люблю.

Что касается Интернета, то мне кажется, что сегодня уже я не мог бы работать без Интернета так, как работаю - надо совершенствоваться, еще лучше работать, но без Интернета просто не смог бы. Мне нужна быстро информация. Например, выборы нового Папы. Мне надо и биографию его немного найти - где он служил, как и так далее. Я, по правде говоря, в два часа пошел спать, так как надо было обращение к верующим написать, нужно было написать пожелания к Папе сразу, чтобы не откладывать, чтобы сразу это все пошло. Между мною и верующими есть связь. И связь не только в том, что я объявляю слово Божье, что я благодаря телевидению обращаюсь к ним, но также через Интернет. Я пользуюсь Интернетом очень много. Социальными сетями? Просто нет времени этим заниматься. Много предлагают, может что-то будет, пока сам себя воздерживаю, хотя знаю, что это очень нужно.

С Папой? Наверное. Уже Бенедикт Шестнадцатый имел твиттер. Тот же твиттер заставлен теперь и для нового Понтифика. Я написал ему свои пожелания. Я знаю, что он тоже занимается спортом, играет в футбол и на велосипеде ездит. Я ему послал снимок - паломничество на велосипедах в прошлом году в Будслав, и написал с другой стороны фотографии, что мы тут ездим на велосипедах и наши прихожане тоже ездят.



Личность нового Папы Римского. Он человек активный, интересный, любит футбол, является болельщиком, будучи Архиепископ Буэнос-Айреса очень активно и очень хорошо работал со средствами массовая информации. И новые шаги Папы были показательны. Его отличает большая скромность - он отказался от папамобиля, скромность в одеянии. Скажите, что же такое Папа Римский, кто этот человек, чего от него ждать католикам Беларуси в частности?



Тадеуш Кондрусевич:

Прежде всего, личность этого Папы Франциска, первые его шаги в том, что он показал свою большую скромность. Я был на инаугурации Понтификата, непосредственно там находился. Это видно было. Он брал на руки детей, подходил к больным - это очень важно. Папа - это глава костела. Он ведет костел. В его руках штурвал этого церковного корабля. Сегодня этот костельный корабль находится на взбудоражен море секуляризма 21 века. Конечно, надо быть хорошим капитаном, чтобы этот корабль удержать. Перед ним стоят очень большие вызовы современности. Что ждать Беларуси? Мы молимся и просим Бога, чтобы Папа приехал. Говорят, до трех раз штука. Ни один, ни второй из Шестнадцатых не приехал, может этот приедет. Будем молиться.



С предыдущим Понтификом встречался глава государства и Папа очень тепло отзывался о Беларуси. На ваш взгляд, преемственность политики сохранится при нынешняя Папе?



Тадеуш Кондрусевич:

Я уверен. И уже инаугурация Папы показала, что новый понтификат будет дальше развивать отношения с миром. Мне кажется, что мы стоим на пороге нового понтификата. Понтификата, который еще больше представит повсеместность католического костела. Уверен, что Беларусь в этой всеобщности займет свое место.



При встреча с Бенедикт Шестнадцатым, президент предложило встретиться главам Римско-католической и православной церквей. Местом встречи предложил Беларусь. Такая встреча возможна?



Тадеуш Кондрусевич:

Это должны решать Папа и Патриарх. Но то, что такая встреча могла бы произойти в Беларуси, наверное, было бы очень хорошо. Я полагаю, что Беларусь готова к этому. Покажите мне другой город, где с одной стороны улицы будет Кафедральный Собор католический, а с другой - Кафедральный Собор православный? Я присутствовал на богослужениях в православной церкви. Представитель православной Церкви присутствовал в нашем храме. Происходят разные конференции, мы друг к другу ходим. Это также знак того, что здесь отношения очень хорошие и, наверное, грунт для встречи Папы с Патриархом в Беларуси хороший.



Вы неоднократно встречались с президентом. Обсуждали вопросы взаимоотношения костёла и государства. Скажите, если бы эта встреча произошла сейчас, что бы вы обсуждали с главой государства?



Тадеуш Кондрусевич:

Наверное, есть много проблем и между костелом и государством. Но отношения развиваются динамично, они рабочие. Мы благодарны государству за помощью. И Кафедральный Собор был отреставрирован с помощью государства, сегодня реставрируется Костел Божьего тела в Несвиже. Особая помощь сегодня идет на реставрацию костела в Будславе. Поэтому, наверное, я бы поблагодарил за эту помощь. Надо поблагодарить и за то, что получаем площади на постройку. Этих площадей нужно больше - поговорили бы, возможно это или нет.



Мы с вами встречаемся накануне Пасхи. У православных она еще впереди. Что бы вы пожелали всем верующим?



Тадеуш Кондрусевич:

Христос воскрес! Действительно воскрес! Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую всех и поздравляю с этим праздником, Пасхой Христовой. Поздравляю католиков, своих единоверцев. Поздравляю также других христиан, которые отмечают этот праздник вместе с нами. Словом приветствия и поздравления обращаюсь к нашим братьям и сестрам православным. Разница в этом году между католической Пасхой и православной Пасхой очень большая - 31 марта и 5 мая. Однако разница календарей и разница даже обрядов, это не разница веры. Мы верим в того же Иисуса, который был распят, который умер во имя спасения человека, который воскрес также, чтобы все мы были детьми Божьими. Желаю им, чтобы время Великого Поста, который они переживают, также был временем подготовки к Пасхе. Поздравляю также всех людей доброй воли, верующих и неверующих. Иисус Христос отдал свою жизнь за всех людей. И сегодняшний праздник - праздник для всех.