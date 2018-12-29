«Очень едкий, неприятный запах. Начала болеть голова». Как выбрать искусственную ель и можно ли её вернуть продавцу?

Сегодня елку можно купить практически в любом магазине. Не отставать от традиции решила и героиня сюжета программы «Добро пожаловаться». Девушка заказала искусственную рождественскую ель через интернет-магазин. Мария, минчанка:

Очень долго выбирала подходящую ёлку. Подходящая была только в интернет-магазине. Была достаточно хорошая цена – ниже, чем, например, на базарах. Поэтому я заказала в интернет-магазине. Курьер привез ёлку через 7 дней. Но мы не стали сразу распаковывать, потому что было холодно, и курьер куда-то очень спешил. Сегодня девушка понимает, что тогда её многое должно было насторожить.

Мария:

Распаковала я её уже дома. Поставила недалеко от своего рабочего места. И через какое-то время заметила очень едкий, неприятный запах. Оказалось, что его источником была данная ёлка. От этого запаха начала болеть голова – очень неприятное ощущение. В итоге пришлось выкинуть ёлку. Большинство современных ёлок, перед тем как попасть на прилавок, проходят проверку. Поэтому сегодня встретить ёлку, содержащую свинец или барий – это практически невозможно. Из каких материалов была изготовлена ёлка Марии – неизвестно. Но ясно одно: изделие было выполнено из сырья низкого качества. Если с выбором ёлки не повезло, можно ли сдать такой товар обратно в магазин? Ольга Иващенко, юрист:

Что касается искусственных ёлок, то потребителю необходимо обращать внимание на маркировку данного товара. И в зависимости от маркировки, к какому виду товаров ёлка относится, потребитель будет иметь возможность вернуть данный товар. Если искусственная ёлка будет промаркирована как игрушка, то обмену и возврату она подлежать не будет. Если это будет просто ёлка искусственная, то обмену и возврату она подлежит. С живыми елями дела обстоят иначе.

Ольга Иващенко:

Ёлки – декоративные растения и саженцы, согласно постановлению Совета министров № 778, обмену и возврату не подлежат. При выборе живой нужно внимательно осмотреть иголки. Они не должны осыпаться, не должны быть сухими и легко ломаться. Такое дерево не сможет протянуть и пары дней.