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«Вальс Победы», автомотопробег, реконструкция взятия Рейхстага: как регионы готовятся отметить День Победы

09 мая 2019 07:57
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Новости Беларуси. В Гродно праздничное настроение создаст военный оркестр – по центральным улицам города маршем пройдут парадные расчёты войск Гродненского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вальс Победы», автомотопробег, реконструкция взятия Рейхстага: как регионы готовятся отметить День Победы-1

Также здесь развернётся интерактивная выставка вооружения современной армии, будет работать большой военный буфет с солдатской кашей. В программе также автомотопробег по памятным местам города.

«Вальс Победы», автомотопробег, реконструкция взятия Рейхстага: как регионы готовятся отметить День Победы-4

Праздник в Могилёве начнется со знакового места. На Буйничском поле, ставшем символом беспрецедентного мужества советских солдат.

Поэтический пленэр и фотосессии с фронтовиками 40-х: как в Витебске отметят День Победы

Затем ветераны возглавят шествие-парад и возложат цветы к Вечному огню на площади Славы. На площади Звезд все желающие смогут станцевать «Вальс Победы».

«Вальс Победы», автомотопробег, реконструкция взятия Рейхстага: как регионы готовятся отметить День Победы-7

Главное событие дня в Гомеле – реконструкция взятия Рейхстага – соберёт участников нескольких военно-патриотических клубов.

«Вальс Победы», автомотопробег, реконструкция взятия Рейхстага: как регионы готовятся отметить День Победы-10

А ближе к вечеру на полустанок прибудет поезд Победы. Подарок городу – обновлённый сквер, в котором появилась взлётная полоса с устремленным в небо бомбардировщиком СУ-24М.

«Вальс Победы», автомотопробег, реконструкция взятия Рейхстага: как регионы готовятся отметить День Победы-13

# День Победы # общество # Фотофакт

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