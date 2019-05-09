«Вальс Победы», автомотопробег, реконструкция взятия Рейхстага: как регионы готовятся отметить День Победы

Новости Беларуси. В Гродно праздничное настроение создаст военный оркестр – по центральным улицам города маршем пройдут парадные расчёты войск Гродненского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также здесь развернётся интерактивная выставка вооружения современной армии, будет работать большой военный буфет с солдатской кашей. В программе также автомотопробег по памятным местам города.

Праздник в Могилёве начнется со знакового места. На Буйничском поле, ставшем символом беспрецедентного мужества советских солдат. Поэтический пленэр и фотосессии с фронтовиками 40-х: как в Витебске отметят День Победы Затем ветераны возглавят шествие-парад и возложат цветы к Вечному огню на площади Славы. На площади Звезд все желающие смогут станцевать «Вальс Победы».

Главное событие дня в Гомеле – реконструкция взятия Рейхстага – соберёт участников нескольких военно-патриотических клубов.