«Я прополз и в речушке под корягой просидел, пока они жгли деревню». Он увидел ад и в 15 лет ушёл в партизаны

Виктор Фёдорович Костко, ветеран ВОВ, кадровый офицер, первый заместитель председателя совета Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов, полковник в отставке: В 1941 году мне было 14 лет. Я окончил 7 классов. Жили в 1,5 км от дороги Бобруйск-Могилёв. Поэтому войну мы увидели 25 июня 1941 года, когда беженцы западных районов Беларуси – в основном, это люди еврейской национальности, спасаясь от фашистов, шли с Бобруйска в сторону Могилёва. И вот фашистские стервятники – Мессершмитты, и парой на бреющем полёте расстреливали этих невинных людей. Там военных не было, а были мирные люди. Мы – мальчишки – со ржи наблюдали за этим делом и сразу поняли, какой враг идёт на нашу родину.

Виктор Фёдорович, сколько Вам было лет, когда началась война, Ваши воспоминания – страшно ли было тогда?

Когда поняли, что, действительно, война началась, и всё это серьёзно, думали ли Вы, что она продлится долгие годы?

Виктор Фёдорович Костко:

В то время никто не мог дать какой-либо прогноз. Мы видели, что шла сила – вся Европа ополчилась против. Тем более – на Беларусь основной удар, основные силы шли. И эта махина не давала трезво оценивать обстановку. Если кто-то говорит иное, он неправду говорит. 22 июня 1942 года нашу деревню сожгли. Деревня была на краю лесного массива. Партизан начали беспокоить проходящие машины по этой дороге. И тех, кто не смог убежать из этой деревни, а, в основном, это женщины, дети – они были расстреляны.

Меня научили: когда пулемёты бьют и пули летят, надо не бежать, а ползти. Вот я прополз и в речушке под корягой просидел, пока они жгли деревню и уничтожали остальное. И после этого (у меня был спрятан после 1941 года карабин) ушёл с 1942 года уже в партизанский отряд в 15-летнем возрасте. Мы уже понимали, что это такое.

Трудно представить даже, сколько пришлось пережить, какая память… Много ли сейчас в Вашей организации работы? Насколько активную деятельность ведете?

Виктор Фёдорович Костко:

Минская городская организация работает – я каждый день к 9 часам прихожу обязательно, как на работу. На любимую. Она общественная. В Минске сейчас около тысячи участников Великой Отечественной войны. То есть те, кто воевал на фронте либо в партизанском отряде. Из них только около сотни на ходу. Остальным надо позвонить, переговорить, поздравить.

Мы знаем, что Вы недавно приняли участие в патриотическом проекте «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы». Вы общались со студентами. Как Вы лично считаете, состоялся ли этот диалог между молодёжью и старшим, мудрым поколением?

Виктор Фёдорович Костко:

20 лет я занимаюсь вопросами патриотического воспитания молодёжи. И выросло уже поколение, начиная с детского сада. Кстати, я был, начиная с ясельного возраста, которые рассматривают награды своими детскими глазами, впитывают, что стоит ветеран, и заканчивая студентами.

Со студентами когда работаю – они, в основном, берут информацию из Интернета. А информация эта вбрасывается различная – несправедливая и лживая. Когда им говоришь, опираясь на факты, они понимают. И у нас всегда заканчивается диалог в пользу правды. Когда говорю с молодёжью, говорю: «Много звёзд на небе есть, солнце есть и луна. Много стран на планете, а Отчизна одна! Берегите её, служите ей. Лучшего ничего не бывает». Я закончил службу на Кубе – 45 лет прослужил в Вооруженных Силах, и сразу после окончания работаю в ветеранской организации.