Поэтический пленэр и фотосессии с фронтовиками 40-х: как в Витебске отметят День Победы

Новости Беларуси. 9 Мая не менее яркие краски в общую картину Победы добавят в городе художников – Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У городской Ратуши состоится тематический пленэр: поэты и писатели будут вспоминать подвиги своих великих дедов и прадедов.

Здесь же можно будет сфотографироваться с солдатами и офицерами 1940-х годов – местные мастера воссоздали абсолютно точные копии одежды тех времен.

«9 Мая – священная дата для каждого белоруса». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы