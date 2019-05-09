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Поэтический пленэр и фотосессии с фронтовиками 40-х: как в Витебске отметят День Победы

09 мая 2019 07:44
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Новости Беларуси. 9 Мая не менее яркие краски в общую картину Победы добавят в городе художников – Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У городской Ратуши состоится тематический пленэр: поэты и писатели будут вспоминать подвиги своих великих дедов и прадедов.

Здесь же можно будет сфотографироваться с солдатами и офицерами 1940-х годов – местные мастера воссоздали абсолютно точные копии одежды тех времен.

«9 Мая – священная дата для каждого белоруса». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы

Поэтический пленэр и фотосессии с фронтовиками 40-х: как в Витебске отметят День Победы-1

Поэтический пленэр и фотосессии с фронтовиками 40-х: как в Витебске отметят День Победы-3

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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