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Заседание Совета постпредов государств-участников СНГ прошло в Минске

26 ноября 2025 06:05
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От геоинформационных технологий до совместных интеграционных проектов. Широкий спектр вопросов обсудили 25 ноября в ходе заседания Совета постпредов стран Содружества в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Заседание Совета постпредов государств-участников СНГ прошло в Минске-2

Эксперты подвели итоги работы Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию земли. Отмечена успешность прикладного применения этих технологий в самых разных сферах. В фокусе внимания также вопросы информационного взаимодействия. 

Так, ведется работа по созданию геоинформационного портала стран Содружества. Уже есть и первый пилотный проект. Обмен данными запущен между Витебской и Смоленской областями. 

Заседание Совета постпредов государств-участников СНГ прошло в Минске-4

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
На повестке дня – пять вопросов. Традиционно они организационные – это касается вопросов в повестке дня очередного заседания. Ну а три – субстантивные вопросы. В первую очередь, по сложившейся практике и по поручению глав государств, глав правительств мы заслушиваем информацию о деятельности отраслевых органов.

Отдельное внимание – работе Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, также рассмотрено функционирование Экономического суда. 

# СНГ # Игорь Петришенко

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