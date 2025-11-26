Заседание Совета постпредов государств-участников СНГ прошло в Минске

От геоинформационных технологий до совместных интеграционных проектов. Широкий спектр вопросов обсудили 25 ноября в ходе заседания Совета постпредов стран Содружества в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От геоинформационных технологий до совместных интеграционных проектов. Широкий спектр вопросов обсудили 25 ноября в ходе заседания Совета постпредов стран Содружества в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты подвели итоги работы Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию земли. Отмечена успешность прикладного применения этих технологий в самых разных сферах. В фокусе внимания также вопросы информационного взаимодействия.
Так, ведется работа по созданию геоинформационного портала стран Содружества. Уже есть и первый пилотный проект. Обмен данными запущен между Витебской и Смоленской областями.
Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
На повестке дня – пять вопросов. Традиционно они организационные – это касается вопросов в повестке дня очередного заседания. Ну а три – субстантивные вопросы. В первую очередь, по сложившейся практике и по поручению глав государств, глав правительств мы заслушиваем информацию о деятельности отраслевых органов.
Отдельное внимание – работе Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, также рассмотрено функционирование Экономического суда.