Заседание Совета постпредов государств-участников СНГ прошло в Минске

От геоинформационных технологий до совместных интеграционных проектов. Широкий спектр вопросов обсудили 25 ноября в ходе заседания Совета постпредов стран Содружества в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты подвели итоги работы Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию земли. Отмечена успешность прикладного применения этих технологий в самых разных сферах. В фокусе внимания также вопросы информационного взаимодействия.

Так, ведется работа по созданию геоинформационного портала стран Содружества. Уже есть и первый пилотный проект. Обмен данными запущен между Витебской и Смоленской областями.