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В Минской области с начала года обновили более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна

27 июля 2022 13:32
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Новости Беларуси. С начала 2022 года на Минщине специалисты обновили более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это около 90 % от плана.

В Минской области с начала года обновили более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна-1

Активно ремонт идет в Узде. Обновление затронули Центральную и Ленинскую улицы, а также Карла Маркса. Для любителей двухколесного транспорта обустроили дополнительную велодорожку.

В Минской области с начала года обновили более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна-4

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:
Продолжаются работы по устройству пешеходных связей. Выполнена пешеходная дорожка по левой стороне нашей улицы Ленинской, по улице Карла Маркса сделана пешеходная дорожка с асфальтированием. В дальнейшем до конца года мы будем продолжать работы по устройству пешеходных дорог, как в городе Узда, так и в районах индивидуальной жилищной застройки.

В Минской области с начала года обновили более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна-7

Продолжается на Минщине и благоустройство придомовых территорий возле жилых домов. С начала года комплексно обустроено 22 двора.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Николай Рацкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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