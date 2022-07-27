В Минской области с начала года обновили более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Новости Беларуси. С начала 2022 года на Минщине специалисты обновили более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это около 90 % от плана.
Новости Беларуси. С начала 2022 года на Минщине специалисты обновили более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это около 90 % от плана.
Активно ремонт идет в Узде. Обновление затронули Центральную и Ленинскую улицы, а также Карла Маркса. Для любителей двухколесного транспорта обустроили дополнительную велодорожку.
Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:
Продолжаются работы по устройству пешеходных связей. Выполнена пешеходная дорожка по левой стороне нашей улицы Ленинской, по улице Карла Маркса сделана пешеходная дорожка с асфальтированием. В дальнейшем до конца года мы будем продолжать работы по устройству пешеходных дорог, как в городе Узда, так и в районах индивидуальной жилищной застройки.
Продолжается на Минщине и благоустройство придомовых территорий возле жилых домов. С начала года комплексно обустроено 22 двора.