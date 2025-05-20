ГПК: за сутки очередь фур в Польшу выросла в два раза

Очередь грузовиков на границе с Польшей за сутки выросла вдвое. По данным ГПК, на КПП Кукурыки скопилось 300 грузовых автомобилей, за день прибавилось 150.
При этом Польша пропустила только 61% от нормы.
Очередь грузовиков на границе с Польшей за сутки выросла вдвое. По данным ГПК, на КПП Кукурыки скопилось 300 грузовых автомобилей, за день прибавилось 150.
При этом Польша пропустила только 61% от нормы.
На границе с Литвой («Мядининкай» и «Шальчининкай») ждут 460 грузовиков, пропущено только 23 %. В очередь также стоят 30 легковых автомобилей. В Латвию («Патерниеки») пропустили 36 % грузовиков, скопилось 140 машин.
В Польшу через «Тересполь» следуют 1090 легковушек, за день было выполнено только 38 % нормы проезда.
Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси