Минск и Пекин наладили регулярное грузовое железнодорожное сообщение

Больше возможностей для торгово-экономического сотрудничества. Китайскую и белорусскую столицы соединило регулярное грузовое сообщение. Поезд из Пекина впервые отправился в Минск 15 мая. В нашу страну он доставит 55 контейнеров с товарами, произведенными в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.