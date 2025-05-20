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Минск и Пекин наладили регулярное грузовое железнодорожное сообщение

20 мая 2025 10:40
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Больше возможностей для торгово-экономического сотрудничества. Китайскую и белорусскую столицы соединило регулярное грузовое сообщение. Поезд из Пекина впервые отправился в Минск 15 мая. В нашу страну он доставит 55 контейнеров с товарами, произведенными в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Пекин наладили регулярное грузовое железнодорожное сообщение-2

Часть груза – это 293 тонны автомобильных запчастей – до места назначения состав должен добраться за 15 суток. Ожидается, что запуск нового рейса поспособствует выходу на глобальный рынок больших товаров китайского производства, а также обеспечит бесперебойную торговлю в странах-участницах «Пояса и пути», внесет вклад в стимулирование их экономического процветания.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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